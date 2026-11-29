José Mourinho expresó su malestar por el arbitraje de Soto Grado en el derrota del Real Madrid, mencionando decisiones controvertidas y un enfrentamiento directo con el cuerpo técnico.

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, manifestó su profundo descontento con el desempeño del colegiado Soto Grado tras la derrota de su equipo ante el Alavés. Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el portugués no dudó en señalar las decisiones arbitrarias como un factor determinante en el resultado, destacando específicamente la gestión de faltas y tarjetas durante el partido.

Conflicto con el cuarteto y decisiones controvertidas

La tensión alcanzó su punto máximo cuando el entrenador del Real Madrid se acercó al cuarto árbitro para exigir explicaciones sobre una decisión tomada durante la fase activa del juego. En ese momento, Soto Grado le mostró una tarjeta amarilla, lo que provocó un aumento considerable en la furia del técnico. Mourinho se lanzó físicamente hacia el cuarteto y tuvo que ser sujetado por varios miembros de su cuerpo técnico para evitar un incidente mayor.

Also read Atropellan a un lince ibérico en una carretera de Ciudad Real

Antes de este incidente, los jugadores del conjunto blanco ya habían reclamado varias faltas y protestado por las tarjetas amarillas que el colegiado decidió no mostrar. Estas situaciones generaron un ambiente de frustración generalizada en la banca y en el campo, donde jugadores como Denis Suárez levantaron el brazo en señal de protesta.

Historial de expulsiones y críticas a la imparcialidad

Mourinho no ocultó su percepción de que el árbitro tenía un historial negativo con sus jugadores clave. Señaló que este mismo colegiado, dos temporadas atrás, expulsó al futbolista Mbappé, posteriormente a Vinícius, y en la campaña actual a Bellingham. El técnico del Real Madrid expresó su escepticismo sobre la imparcialidad al señalar que, según su cronología, el año que viene podría tocarle a Courtois.

Advertisement

Aunque el entrenador declaró que no quería afirmar que el equipo perdió exclusivamente por culpa del árbitro, reconoció abiertamente que el nivel mostrado por Soto Grado no fue de su agrado. Este comentario refuerza la idea de que las decisiones arbitrales influyeron significativamente en el desarrollo del encuentro ante el Alavés.

Impacto inmediato y reacciones posteriores

Las acciones de Mourinho durante el partido y sus declaraciones posteriores destacan la intensidad del clima en el vestuario del Real Madrid. La pérdida de control emocional frente al cuarto árbitro es un indicador de la presión que enfrenta el cuerpo técnico en cada encuentro. Estas críticas públicas se suman a la narrativa de conflicto constante entre el entrenador y la autoridad arbitral durante esta temporada.

La mención específica de nombres como Mbappé, Vinícius y Bellingham contextualiza la queja dentro de un patrón percibido de favoritismo o gestión estricta hacia ciertos jugadores. Para el Real Madrid, estos incidentes suponen un desafío adicional a la hora de enfocarse en los aspectos tácticos y de juego, ya que la atención se centra en la imparcialidad y el control de los colegiados. El equipo debe ahora procesar esta derrota mientras gestiona las posibles sanciones disciplinarias que pudieran derivarse de la actuación de su técnico en el banquillo.