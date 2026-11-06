Motorola Signature 27 lidera ranking Android en DXOMARK con 173 puntos

El Motorola Signature 27 obtiene 173 puntos en DXOMARK, superando al iPhone 18 Pro. Conoce sus detalles, precio y disponibilidad en el mercado.

El Motorola Signature 27 fue lanzado oficialmente este 5 de noviembre de 2026, marcando un hito en la industria de la telefonía móvil tras revelar resultados excepcionales en sus pruebas de rendimiento óptico. El dispositivo ha sacudido el mercado al posicionarse como el segundo mejor teléfono inteligente del mundo según el ranking global, liderando indiscutiblemente la categoría de dispositivos con sistema Android.

Posicionamiento y Puntuaciones de DXOMARK

El Motorola Signature 27 alcanzó una puntuación de 173 puntos en sus cámaras traseras, superando al iPhone 18 Pro de Apple, el cual obtuvo 172 puntos. Este logro convierte al modelo de Motorola en la mejor alternativa fotográfica dentro del ecosistema Android, excluyendo sistemas operativos privativos competidores. La evaluación técnica situó al Signature 27 apenas por detrás del líder global, el Huawei Pura 80 Ultra, que encabeza la tabla con 175 puntos.

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Fortalezas en Fotografía y Estabilidad Óptica

Las pruebas del laboratorio especializado destacan un sistema fotográfico sumamente equilibrado en el Motorola Signature 27. Las mayores fortalezas identificadas incluyen una exposición precisa bajo diversas condiciones lumínicas, un renderizado de colores naturales y un alto rendimiento en alto rango dinámico (HDR). Además, la estabilidad en los algoritmos de estabilización óptica es sobresaliente, garantizando tomas nítidas en movimiento.

Rendimiento del Zoom y Modo Retrato

El uso del zoom en distancias medias, entre 3x y 6x, conserva notablemente las texturas y detalles finos en las imágenes capturadas por el Motorola Signature 27. El modo retrato se destaca como uno de sus atractivos principales al cuidar meticulosamente los tonos de piel. En tomas grupales, el dispositivo mantiene una profundidad de campo nítida, lo que asegura que cada sujeto en la fotografía reciba la atención visual adecuada sin desenfocamientos indeseados.

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Limitaciones Detectadas en Entornos Difíciles

A pesar de su dominio, el informe de DXOMARK señala limitaciones puntuales en el Motorola Signature 27. El rendimiento decae ligeramente en entornos nocturnos con baja iluminación, donde aparece algo de ruido y pérdida de definición al fotografiar a múltiples personas. La lente ultrawide muestra artefactos en ciertas sombras, el zoom de largo alcance pierde nitidez y se detectan leves problemas de fluidez al realizar barridos panorámicos.

Precio Base y Disponibilidad Comercial

El Motorola Signature 27 se comercializa en los mercados internacionales con un precio base que parte desde los 1.599 USD. Hasta el momento, la compañía no ha confirmado de manera oficial los precios locales ni las fechas específicas de llegada para los distintos países de América Latina. La marca aprovechó el despliegue de este nuevo dispositivo gama alta para presentar accesorios complementarios como los auriculares inalámbricos Buds 2 Ultra y un cargador inductivo optimizado.