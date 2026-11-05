Motorola Signature 27: Especificaciones y precio de 1.899 euros

Motorola lanza el Signature 27 con pantalla Tandem OLED de 12.000 nits y cámara de 200 megapíxeles por 1.899 euros para competir con Samsung y Apple.

Motorola presenta su nuevo dispositivo insignia, el Signature 27, con la clara intención de consolidarse como un actor principal en el mercado global de teléfonos móviles de gama alta. Este lanzamiento busca superar la percepción de ser una alternativa secundaria para posicionarse directamente junto a los gigantes del sector. La estrategia comercial se basa en ofrecer especificaciones técnicas sin precedentes, aunque acompañadas de un coste elevado que redefine la propuesta de valor de la marca.

Precio y posición en el mercado premium

El Motorola Signature 27 tiene un precio de partida establecido en 1.899 euros para el mercado europeo. Esta cifra sitúa al dispositivo en el segmento más exclusivo y caro, compitiendo frontalmente con las líneas superiores de Samsung y Apple. El costo refleja el enfoque de la compañía para entrar en este territorio mediante sus mejores recursos tecnológicos disponibles actualmente.

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Pantalla Tandem OLED y sonido colaborativo

La característica técnica más destacada es su panel Extreme AMOLED Duo de 6,8 pulgadas con arquitectura Tandem OLED. Esta configuración apila dos capas emisoras de luz para lograr un brillo máximo anunciado de 12.000 nits, superando ampliamente los 2.600 nits declarados por modelos competidores como el Galaxy S26 Ultra. El sistema incluye tasa de refresco de hasta 120 Hz con tecnología LTPO para optimizar el consumo energético y compatibilidad con Dolby Vision. Además, Motorola ha trabajado con Pantone para calibrar la reproducción cromática, priorizando la fidelidad en tonos de piel naturales. En cuanto al audio, el dispositivo incorpora sonido desarrollado conjuntamente con Bang & Olufsen por primera vez en la historia de la marca.

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Sistema fotográfico avanzado y zoom periscópico

El módulo trasero integra un sensor principal Sony LYTIA L910 de 50 megapíxeles con tecnología LOFIC para mejorar el rango dinámico en escenas de alto contraste. Complementa esta configuración un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles, uno de los componentes más innovadores del equipo. Este lente permite acercarse a sujetos lejanos sin depender exclusivamente del zoom digital y funciona junto a Super Zoom Pro para alcanzar hasta 100 aumentos mediante inteligencia artificial generativa. El sistema también cuenta con un sensor dedicado a detectar movimientos rápidos para el modo Action Shot, estabilización óptica OIS con recorrido de 3,5 grados y procesamiento electrónico de Qualcomm. Se espera que incluya una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, aunque detalles sobre la frontal aún no se han revelado completamente.

Estrategia de denominación y futuro de la línea

Este modelo representa la segunda generación de la familia Signature, diseñada para diferenciar claramente su rol dentro del catálogo de Motorola. Mientras la línea Edge continuará ofreciendo prestaciones avanzadas a precios más accesibles, los dispositivos Signature concentrarán lo mejor de la ingeniería, diseño y colaboraciones exclusivas de la marca. La nomenclatura "27" responde a un cambio estratégico que utiliza los dos últimos dígitos del año siguiente, anticipando la identidad de productos futuros. Aunque Motorola afirma haber obtenido la etiqueta Gold de DxOMark para su sistema fotográfico, los resultados prácticos frente a la competencia directa seguirán siendo evaluados por usuarios y críticos especializados.