Motorola lanza Moto Watch 2 Fit por 99 euros con tecnología Polar y GPS

Motorola amplía su gama con el Moto Watch 2 Fit, un smartwatch de 99 euros que incorpora algoritmos deportivos de Polar, GPS dual y 12 días de batería.

Motorola ha oficializado la entrada de su nuevo dispositivo wearable, el Moto Watch 2 Fit, en el mercado español con un precio final de 99 euros. Este smartwatch se posiciona como una opción accesible pero tecnológicamente avanzada, destacando por la inclusión de algoritmos de entrenamiento respaldados por Polar y un sistema de posicionamiento global de doble frecuencia.

El lanzamiento se produce en un momento clave para la competencia en el sector de los relojes inteligentes económicos. Con una autonomía que el fabricante asegura puede alcanzar los 12 días con una sola carga, Motorola busca captar a usuarios que priorizan la resistencia de la batería sin renunciar a funciones de salud precisas. El dispositivo ya está disponible para su compra a través de la web oficial de la marca y en sus canales de distribución habituales en España.

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Características técnicas y diseño

El diseño del Moto Watch 2 Fit se basa en una caja de formato rectangular, complementada por una correa de silicona transpirable que garantiza comodidad durante el uso diario. Motorola ha preparado tres acabados estéticos distintos, utilizando la paleta de colores Pantone: Stratified Sea, Pigeon y Ballerina. La pantalla gOLED de 1,85 pulgadas cuenta con biseles muy reducidos de solo 2 milímetros y ofrece un brillo máximo de 1.500 nits, lo que permite una lectura nítida de notificaciones incluso bajo la luz solar directa.

En cuanto a la durabilidad, el reloj integra la certificación IP68 y una resistencia al agua de 5 ATM. Esta especificación técnica permite al usuario utilizar el dispositivo para natación o bajo la lluvia sin riesgo de daños por humedad. El equilibrio entre materiales ligeros y resistencia estructural responde a la necesidad de un dispositivo versátil para el estilo de vida activo moderno.

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Integración de tecnología Polar

La principal novedad del Moto Watch 2 Fit es la incorporación de algoritmos y análisis deportivos potenciados por la empresa especializada en tecnología de salud Polar. Esta colaboración marca la primera vez que esta tecnología llega a la familia Moto Watch Fit. El objetivo declarado es proporcionar una comprensión más profunda tanto del esfuerzo realizado durante las sesiones de entrenamiento como del proceso de recuperación posterior a la actividad física.

Los usuarios disponen de una función que genera una puntuación basada en la forma aeróbica y la eficiencia al correr, facilitando el seguimiento de la evolución física a lo largo del tiempo. Además, el sistema ofrece objetivos y datos personalizados adaptados al nivel de actividad actual del usuario. La función Active Intensity Zones permite distribuir la actividad en niveles de intensidad ligera, moderada e intensa, proporcionando una visión clara del esfuerzo realizado.

Salud y conectividad diaria

El dispositivo soporta el registro de más de 100 tipos de entrenamiento distintos, cubriendo una amplia gama de disciplinas deportivas. La gestión de la energía incluye el cálculo de calorías mediante la función Smart Calories y avisos de inactividad diseñados para motivar al usuario a mantenerse activo durante el día. También incorpora características para analizar el descanso, asegurando una visión integral del bienestar.

En términos de conectividad, el Moto Watch 2 Fit permite responder llamadas directamente desde la muñeca, evitando la necesidad de sacar el teléfono móvil en situaciones de movilidad. La batería de larga duración asegura que estas funciones estén siempre disponibles sin necesidad de recargas frecuentes, posicionando al reloj como una herramienta fiable para el monitoreo continuo de salud y rendimiento deportivo.