Unas noticias en MDN que resumen las últimas noticias y tendencias, incluyendo una analistas de MotoGP, una polémica en el gobierno español con una solicitud de dimisión, una investigación en Biden, una explosión en una mina de carbón y un gran espectáculo en Barcelona

La temporada en MotoGP ha estado siendo una de las grandes sensaciones gracias a "Pedro" Acosta, piloto español de KTM que está demostrando su talento y creciendo constantemente en el ranking.

Sin ninguna victoria aún, comienza a ocupar las primeras posiciones con mucha más frecuencia que en la temporada anterior. El rendimiento de "Pedro" hace pensar que no tardará mucho en subirse al podio. La derecha y la ultraderecha en Madrid exigen la dimisión de Pedro Sánchez, mientras que en la Administración Biden figura como una pieza clave en la investigación en Zapatero tras la intervención en Miami.

Además, Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, es el punto de mira de la investigación por una presunta denuncia falsa del robo de su móvil en Ecuador. Según rumores, "Pedro" Acosta podría ser visto en Barcelona llevando Puerto Rico a la celebración de su talento con un espectáculo de salsa y reguetón.

Además de la explosión en una mina de carbón en China que ha dejado al menos 90 muertos y a 10 personas atrapadas en el subsuelo, Bad Bunny está preparado para traer Puerto Rico a Barcelona en plena Montjuic.





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