Motivos del distanciamiento entre KTM y Jorge Lorenzo, problemas en sanidad de Juanma Moreno y Ayuso en México

El piloto de KTM, Jorge Lorenzo, ha explicado los motivos de su distanciamiento en las últimas carreras y ha reconocido que tiene problemas en su hombro. Además, Juanma Moreno ha reconocido 'problemas en sanidad' y ha marcado como objetivo 'no gobernar con Vox'. Por otro lado, el 'peligro extremo' de Ayuso en México ha sido una pancarta y el español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está 'casi asintomático'.
Y el de KTM ha explicado cuáles son los motivos de ese distanciamiento en las últimas carreras: Nuestra colaboración está igual que antes. Simplemente, tengo que estar al 100% para poder aprovechar realmente a Jorge Lorenzo.
Así que, de momento, siguen en contacto, pero Lorenzo no está acudiendo a los Grandes Premios: Por supuesto, estamos en contacto. Lo más importante ahora mismo es que lo primero que necesito saber es si voy a estar al 100%. Lo de Jorge Lorenzo es una de las últimas cosas que tengo que aclarar en este momento. Llegué bastante bien a Sepang; sin embargo, de repente, lo perdí todo.
Paré, creo que después de la caída de Sepang, durante dos semanas. Después, empecé con muchos problemas en el hombro. Así que ahora mismo no puedo utilizar a Jorge Lorenzo para aquello para lo que estaba pensado. Primero, añade la Sexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.
Juanma Moreno reconoce 'problemas en sanidad' y marca como objetivo 'no gobernar con Vox': Llegar a 55 impide que nos puedan chantajear. El 'peligro extremo' de Ayuso en México fue una pancarta: el PP madrileño se agarra a una protesta para acusar al Gobierno de exponerla a un 'incidente grave'. El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está 'casi asintomático'
Motivos Del Distanciamiento Entre KTM Y Jorge Problemas En Sanidad De Juanma Moreno Ayuso En México Peligro Extremo Hantavirus
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
La recta final electoral andaluza se endurece con acusaciones contra Juanma Moreno y SocialistsThe Andalusian electoral campaign is intensifying as the clock ticks down to just four days before the elections. Political focus has now shifted to a series of phone calls released in different areas of Andalusia, targeting fixed lines, accusing the Moreno Government of 'privatizing' and 'abandoning' the public health service. The messages are similar to official communications, and the calls end with a reference, 'Funded by the PSOE'. The PP calls it 'surpression'.
Read more »
Campaña andaluza en su recta final con objetivo de PP para Juanma MorenoLa campaña andaluza se encuentra en su fase final con el Partido Popular (PP) como objetivo principal de la candidatura de Juanma Moreno. A solo un día del cierre de campaña, el presidente andaluz ha intensificado sus mensajes para evitar la abstención entre sus votantes y para frenar cualquier exceso de confianza en los sondeos que sitúan al PP como favorito. Además, ha reiterado su negativa a un gobierno con Vox.
Read more »
Juanma Moreno: 'Una mayoría en Andalucía dará centralidad al cambio en España'Licenciado en Periodismo y máster de EL MUNDO, diario al que se incorporó en 2006. Desde finales de 2007 hasta 2018 trabajó en Expansión, antes de recalar de nuevo en EL MUNDO, donde escribe de política y se encarga sobre todo de seguir al PP y mantiene la columna informativa Más madera.
Read more »
Juanma Moreno: "Si PSOE y Vox se abstienen, sería lógico y sensato"El candidato del PP, Juanma Moreno, ha declarado en una entrevista en Canal Sur Radio que ambas formaciones "no tienen ni que votar a favor, simplemente que se abstuvieran para que se produjera la investidura y el gobierno empezara a funcionar".
Read more »