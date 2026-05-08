Motherless: Sitio web pornográfico retirado de internet tras investigación de CNN

La retirada de Motherless, conocido por alojar contenido pornográfico que incitan a violencia de género y agresiones sexuales facilitadas por sustancias, representa un avance importante en los esfuerzos por combatir la difusión de imágenes no consentidas en internet. Sin embargo, también pone de relieve las dificultades que enfrentan las sobrevivientes para eliminar material explotador una vez que se sube y se distribuye en la red.

El sitio web Motherless , conocido por alojar contenido pornográfico que incitan a violencia de género y agresiones sexuales facilitadas por sustancias, fue retirado de Internet por autoridades neerlandesas tras una investigación de CNN y una creciente presión.

Un portavoz del Ministerio Público de los Países Bajos informó que el sitio fue dado de baja y que fiscales en Zeeland-West-Brabant han abierto una investigación preliminar. Los servidores de Motherless estaban ubicados en los Países Bajos y eran gestionados por NFOrce Internet Services, una empresa con sede en Steenbergen, en el sur del país.

Según investigaciones previas realizadas por periodistas en Alemania y Canadá, Motherless albergaba miles de videos en los que mujeres inconscientes parecían ser violadas y abusadas sexualmente. La desaparición de Motherless representa un avance importante en los esfuerzos por combatir la difusión de imágenes no consentidas en internet, pero también pone de relieve las dificultades que enfrentan las sobrevivientes para eliminar material explotador una vez que se sube y se distribuye en la red





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