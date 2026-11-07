Mossos desmantelan red criminal que vendía contratos laborales falsos para inmigrar a España

Cincuenta personas, incluidos 43 empresarios, fueron detenidas por la policía catalana por operar una red que generó 3,2 millones de euros con contratos falsos para facilitar la inmigración ilegal y la regularización administrativa.

La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra ha desmantelado la mayor estructura dedicada a la inmigración irregular hasta la fecha, interceptando una organización criminal que vendía contratos laborales fraudulentos. Esta operación policial, que culminó con la detención de 50 personas en la madrugada del sábado 26 de octubre, tiene como objetivo principal frenar el tráfico de personas con fines de explotación laboral y la falsificación de documentación administrativa.

La estructura de la red de inmigración irregular

Los Mossos d'Esquadra identificaron a esta red criminal como una entidad jerarquizada y establecida desde el año 2019, con su núcleo operativo radicado en Catalunya y ramificaciones directas en Pakistán. La investigación, que comenzó a finales de febrero de 2024 con registros en una gestoría de Barcelona, reveló que el grupo actuaba como intermediario entre ciudadanos pakistaníes que buscaban residencia y empresarios dispuestos a facilitar documentación instrumental a cambio de dinero. La estructura contaba con un reparto de funciones claramente definido para gestionar los expedientes de contratación en origen.

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Los 50 detenidos y los 3,2 millones de euros

De las 50 personas detenidas, que incluyen a 48 hombres y 2 mujeres, siete formaban parte directa del núcleo de la red criminal, mientras que los 43 restantes eran empresarios que colaboraban mediante la presentación de sus compañías como destinos laborales. Esta operación representa un hito en la lucha contra la inmigración ilegal, ya que los Mossos d'Esquadra han acreditado que la organización generó ingresos superiores a 3,2 millones de euros. Esta cifra proviene de los expedientes de contratación en origen que obtuvieron una resolución favorable, aunque no incluye los cobros por trámites denegados o archivados, ni la regularización de personas que ya residían en el país.

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Modalidad de contratación y pagos fraudulentos

La organización operaba cobrando hasta 30.000 euros a los ciudadanos pakistaníes que viajaban desde su país de origen para obtener permisos de trabajo, y hasta 8.000 euros a quienes ya se encontraban en España pero buscaban regularizar su situación administrativa. Entre marzo de 2022 y julio de 2023, la red tramitó un total de 224 expedientes de contratación en origen, de los cuales 108 finalizaron con una resolución favorable. Los detenidos confeccionaban toda la documentación necesaria, como registros civiles, utilizando las empresas de los empresarios comprometidos como destinos finales de los trabajadores solicitantes.

Consecuencias laborales y próximos pasos judiciales

Tras obtener las autorizaciones, las personas contratadas frecuentemente acababan realizando actividades en condiciones precarias o prácticamente de explotación laboral, aunque en otros casos la relación laboral era meramente ficticia y terminaba poco después de conseguir las permisos administrativos. Durante las detenciones llevadas a cabo en dos fases el 26 y el 27 de octubre, tres miembros de la red ya han ingresado en prisión por orden judicial. Se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental, mientras que a los empresarios se les imputan los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los extranjeros.