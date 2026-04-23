Mossos de paisano en institutos catalanes para prevenir conflictos

La Generalitat de Catalunya implementará un plan piloto con agentes de los Mossos d’Esquadra de paisano en 13 institutos para mejorar la convivencia y prevenir la violencia escolar. La iniciativa responde al aumento de incidentes en el entorno educativo y a las demandas del profesorado.

La Generalitat de Catalunya se prepara para implementar un ambicioso plan piloto destinado a fortalecer la seguridad y mejorar la convivencia dentro de los institutos de educación secundaria de la región.

Esta iniciativa, fruto de la colaboración estrecha entre el Departament d'Educació y los Mossos d’Esquadra, busca abordar de manera proactiva los crecientes desafíos relacionados con la violencia y los conflictos en el entorno escolar. El proyecto, que ha sido objeto de cobertura mediática por parte de El País y elDiario.es, se centrará inicialmente en trece centros educativos identificados como particularmente sensibles debido a la complejidad de su dinámica interna y la incidencia de incidentes problemáticos.

La estrategia principal consiste en la introducción de agentes de los Mossos d’Esquadra, trabajando de forma discreta y sin uniforme, en estos institutos. Estos agentes no portarán armas de fuego, enfatizando el carácter preventivo y de apoyo de su presencia. Se les asignará un espacio físico dedicado dentro de cada centro, facilitando su interacción con los equipos directivos, el profesorado y el alumnado.

Su labor se articulará en torno a tres ejes fundamentales: la prevención de conflictos, la mediación en situaciones de tensión y la colaboración en programas educativos diseñados para promover valores de respeto, tolerancia y convivencia pacífica. Las fuentes del Departament d'Educació han confirmado que los centros seleccionados ya han sido informados sobre la implementación del plan, y se espera que en las próximas semanas se ofrezcan detalles más específicos sobre su funcionamiento y alcance.

La fase inicial del proyecto se pondrá en marcha en dos institutos de alta conflictividad ubicados en el Baix Llobregat y otro en el Vallès Occidental, sirviendo como casos piloto para evaluar la efectividad de la estrategia antes de su posible expansión. El plan, denominado provisionalmente Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (EDUSEG), surge como respuesta a un preocupante aumento de incidentes violentos y disruptivos en las escuelas catalanas.

Estudios recientes revelan que un porcentaje significativo de estudiantes ha sido víctima o testigo de actos de violencia, ya sea física o verbal. Asimismo, un número creciente de docentes denuncia haber sufrido agresiones en el aula, lo que genera un clima de inseguridad y malestar que afecta negativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje.

La presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra, aunque pueda suscitar debate, se justifica desde el Govern catalán como una respuesta a las demandas expresadas por el propio profesorado, que solicita un mayor apoyo para garantizar su seguridad y la de sus alumnos. Se subraya que el objetivo no es criminalizar a los estudiantes, sino proporcionar un entorno escolar más seguro y propicio para el desarrollo integral de la juventud.

La estrategia se basa en la idea de que una presencia policial visible, aunque discreta, puede disuadir comportamientos violentos y fomentar una cultura de respeto y convivencia. Además, los agentes podrán desempeñar un papel crucial en la detección temprana de situaciones de riesgo y en la intervención en casos de acoso escolar o violencia de género.

La coordinación con los equipos directivos y los orientadores escolares será fundamental para garantizar que la intervención policial se realice de manera adecuada y respetuosa con los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. La evaluación rigurosa de los resultados obtenidos durante la fase piloto será determinante para decidir si el plan EDUSEG se extiende a otros centros educativos de Catalunya.

Se analizarán indicadores clave como la reducción de incidentes violentos, la mejora del clima escolar, la percepción de seguridad por parte de estudiantes y profesores, y la efectividad de los programas educativos implementados. Si los resultados son positivos, el Govern catalán contempla la posibilidad de incorporar la figura del agente de los Mossos d’Esquadra como un recurso de apoyo permanente en el ámbito educativo, a través de una futura normativa que regule su actuación y defina sus funciones de manera precisa.

Esta normativa podría establecer protocolos de actuación claros para garantizar que la intervención policial se ajuste a los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y respeto a los derechos fundamentales. Se prevé que la normativa también contemple la formación específica de los agentes destinados a los institutos, para que estén preparados para abordar los desafíos particulares del entorno escolar y puedan interactuar de manera efectiva con los jóvenes.

La implementación del plan EDUSEG representa un paso importante en la apuesta del Govern catalán por la mejora de la calidad de la educación y la garantía de un entorno escolar seguro y propicio para el desarrollo de todos los estudiantes. Se espera que esta iniciativa contribuya a fortalecer la convivencia, prevenir la violencia y promover una cultura de respeto y tolerancia en las escuelas catalanas





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mossos D’Esquadra Educación Seguridad Escolar Violencia En Escuelas Catalunya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El jefe de gabinete de Illa, investigado por el presunto desvío de fondos de una fundación durante su etapa de alcaldeEl president del Govern reafirma su confianza en Eduard Rivas, exedil de Esparraguera, cuyo móvil fue incautado por los Mossos

Read more »

Cuántas y de qué países vienen la mayoría de las rosas que se venderán en Catalunya en la fiesta de Sant JordiDurante el inminente hito fundamental para el sector floral catalán, la mayoría de los siete millones de rosas que se regalarán proceden de Colombia, Ecuador y Países Bajos

Read more »

Investigan al exalcalde de Esparreguera y jefe de Gabinete de Illa en una causa judicialLos Mossos incautaron el pasado enero el móvil de Eduard Rivas, asesor del 'president', por orden del juez de Martorell, en el marco de un proceso judicial sobre contratos del ayuntamiento de ...

Read more »

La Audiencia Nacional cita a Pujol el lunes para declarar en persona sobre el origen de su fortunaLa Audiencia Nacional cita al expresident de la Generalitat para ser sometido a un nuevo análisis médico

Read more »

Las tormentas se concentran hoy en Catalunya y bajarán las temperaturas en estas zonasSe espera un descenso térmico en el norte y oeste peninsular, notable en el caso del área cantábrica

Read more »

El conflicto entre patronal y sindicatos sobre el modelo fiscal en Catalunya se acentúa por la guerra en IránFoment del Treball plantea rebajar o suprimir impuestos como el de patrimonio y sucesiones.

Read more »