Mossos d'Esquadra detiene a joven acusado de robos violentos en L'Hospitalet de Llobregat

La investigación, enmarcada en el 'Plan Bastió 2026', comenzó tras detectar un aumento de robos con patinetes eléctricos en Santa Eulalia. El sospechoso, identificado por un patrón común, fue vinculado a dos robos consumados y dos intentos, además de causar lesiones leves a tres víctimas. Atacaba principalmente a mujeres mayores, usando un patinete para sorprenderles y robarles. Su arresto ha reducido significativamente los robos violentos en la zona.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en L'Hospitalet de Llobregat a un joven de 22 años, acusado de cuatro robos con violencia y lesiones leves . La investigación, parte del ' Plan Bastió 2026 ', comenzó tras detectar un aumento de robos con patinetes eléctricos en Santa Eulalia.

El sospechoso, identificado por un patrón común, fue vinculado a dos robos consumados y dos intentos, además de causar lesiones leves a tres víctimas. Atacaba principalmente a mujeres mayores, usando un patinete para sorprenderles y robarles. Su arresto ha reducido significativamente los robos violentos en la zona





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