Moreno y Núñez Feijóo arrancan mitín en el que reclaman mejoramiento de medios y recursos para la Guardia Civil y Policía Nacional

Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo han comenzado el mitin central en defensa de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, en el que han reclamado mejores condiciones laborales y recursos para la lucha contra el narcotráfico. También han recordado la muerte de dos agentes en Huelva y del resto de guardias civiles en Barbate.

Con un minuto de silencio en memoria de los 'dos héroes' de la Guardia Civil muertos durante una persecución a una narcolancha en Huelva, seguido de una enorme ovación por parte del público congregado en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo han arrancado este domingo el mitin central de esta campaña electoral .

La muerte de los agentes Jerónimo y Germán ha estado presente en todas las intervenciones y ha transformado el acto en un clamoroso homenaje y un altavoz para que el PP denuncie la falta de medios de las Fuerzas y Seguridad del Estado y la 'falta de sensibilidad' de Pedro Sánchez y de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

'Estamos aquí para trasladar nuestro compromiso con aquellos que nos protegen. No sólo merecen todo el honor sino las mejores condiciones para desempeñar su trabajo y los mayores recursos para defender nuestras vidas y sus vidas. Eso también lo vamos a cambiar. Seremos los aliados de los 75.000 guardias civiles y 80.000 policías nacionales', ha prometido Alberto Núñez Feijóo





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