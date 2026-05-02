Moreno y Montero marcan el inicio de la precampaña en Andalucía con propuestas sobre acoso escolar e igualdad de género

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, han presentado sus primeras propuestas de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, abordando temas como el bullying y la necesidad de formación feminista para jueces.

El panorama político andaluz se intensifica a medida que se acerca el 17 de mayo, fecha de las elecciones autonómicas. Este sábado, tanto el presidente de la Junta de Andalucía , Juanma Moreno , como la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero , han aprovechado la oportunidad para exponer sus propuestas y prioridades en dos eventos públicos distintos, delineando así las líneas maestras de sus respectivas campañas.

Moreno, en un acto celebrado en Córdoba con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, ha reafirmado su firme compromiso en la lucha contra el bullying, un problema que, según sus palabras, sigue afectando a un número alarmante de menores en la región. Su discurso se ha centrado en la necesidad de una estrategia integral que involucre a toda la comunidad educativa: familias, profesores y, crucialmente, a los propios estudiantes.

El presidente andaluz ha enfatizado que la prevención y la concienciación son pilares fundamentales para erradicar este flagelo, y ha propuesto la colaboración de figuras públicas del ámbito cultural y deportivo para transmitir mensajes de sensibilización que resuenen entre los jóvenes. La idea es aprovechar el impacto y la influencia de estas personalidades para que los menores comprendan las devastadoras consecuencias del acoso escolar, tanto para las víctimas como para los agresores.

Además, Moreno ha anunciado una serie de medidas concretas destinadas a mejorar la convivencia en los centros educativos, incluyendo el fomento de la actividad física diaria a través de recreos activos y juegos, la creación de caminos escolares seguros y el impulso de programas municipales de deporte infantil. Estas iniciativas, según ha explicado, buscan no solo reducir los casos de acoso, sino también promover entornos escolares más saludables y seguros para todos los niños y niñas.

En un contexto más amplio, Moreno ha destacado la inversión de más de 2.600 millones de euros en acción climática, subrayando el compromiso de su gobierno con la preservación del medio ambiente y la protección de los ciudadanos frente al impacto del cambio climático. Por otro lado, María Jesús Montero, en un acto en Mairena del Aljarafe, Sevilla, ha centrado su discurso en la necesidad de una mayor igualdad de género y ha propuesto una medida controvertida: la formación feminista obligatoria para jueces y juristas.

Montero ha argumentado que la aplicación de las leyes a menudo carece de una perspectiva inclusiva hacia las mujeres, lo que se traduce en decisiones judiciales que perpetúan las desigualdades. Ha criticado el rechazo de algunos tribunales a medidas destinadas a reducir estas desigualdades, como las ayudas en pensiones, y ha insistido en que estas acciones son esenciales para compensar las desventajas históricas que sufren las mujeres.

La secretaria general del PSOE andaluz ha señalado que la mera presencia de mujeres en cargos públicos no garantiza la implementación de políticas feministas, lanzando una clara alusión a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Montero ha reiterado su firme postura a favor de la abolición de la prostitución, considerándola una forma de violencia contra las mujeres.

Su discurso ha sido un llamamiento a la acción para garantizar que el sistema judicial aplique las leyes con una sensibilidad de género que refleje la realidad de las mujeres y sus necesidades. La propuesta de formación feminista para jueces ha generado un debate intenso, con defensores que argumentan que es necesaria para eliminar los sesgos inconscientes y garantizar la igualdad ante la ley, y detractores que la consideran una injerencia en la independencia judicial.

En resumen, las intervenciones de Moreno y Montero este sábado han marcado el inicio de una precampaña electoral en Andalucía que se espera sea intensa y llena de propuestas divergentes. Mientras Moreno se centra en la seguridad y el bienestar de los jóvenes, así como en la protección del medio ambiente, Montero pone el foco en la igualdad de género y la justicia social.

Ambos líderes han dejado claro que sus prioridades son diferentes y que sus visiones para el futuro de Andalucía son distintas. La ciudadanía andaluza tendrá la oportunidad de evaluar estas propuestas y decidir cuál de ellas representa mejor sus intereses y aspiraciones el próximo 17 de mayo. La elección se presenta como un momento crucial para el futuro de la región, y el debate público se espera que se intensifique en las próximas semanas.

La lucha contra el acoso escolar, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la justicia social son solo algunos de los temas que estarán en el centro de la atención durante la campaña electoral. La participación ciudadana será fundamental para garantizar que el resultado de las elecciones refleje la voluntad popular y contribuya a construir una Andalucía más justa, próspera y segura para todos





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