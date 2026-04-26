Moreno reivindica la 'singularidad cultural' de Andalucía en la Romería de la Virgen de la Cabeza y el PP critica al Gobierno central

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la identidad cultural de la región durante la Romería de la Virgen de la Cabeza, mientras el PP acusa al Gobierno de 'castigar' a Andalucía con promesas incumplidas y una deuda de 20.000 millones de euros.

El presidente de la Junta de Andalucía , Juanma Moreno , ha enfatizado la profunda y distintiva identidad cultural de Andalucía durante su participación en la Romería de la Virgen de la Cabeza, un evento de gran relevancia celebrado en Andújar, Jaén.

Esta asistencia se enmarca dentro de la fase inicial de la campaña electoral, donde el Partido Popular ha intensificado sus críticas hacia el gobierno central y la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero. Moreno, en declaraciones a Canal Sur Radio, destacó que la Romería de la Virgen de la Cabeza es una de las más importantes de España, anticipando la celebración de su octavo centenario en la próxima temporada.

Subrayó la naturaleza dinámica de la festividad, resaltando las mejoras continuas en su organización, planificación y atención a los visitantes, tanto nacionales como internacionales. La romería, según el presidente andaluz, atrae cada año a un número creciente de personas, consolidándose como un punto de encuentro cultural y religioso de primer orden. Moreno situó esta celebración dentro de un contexto más amplio de tradiciones andaluzas que, en su opinión, reflejan el carácter único de la región.

Describió un fervor popular arraigado y de carácter clásico que se manifiesta en toda la geografía andaluza, fusionando religiosidad, cultura y una intensa pasión popular. Esta combinación, afirmó, es lo que confiere a Andalucía su singularidad y atractivo. El presidente andaluz aprovechó la ocasión para reafirmar la importancia de defender y preservar esta identidad cultural, considerando la Romería de la Virgen de la Cabeza como una de sus expresiones más emblemáticas.

Expresó su agradecimiento a las diversas administraciones involucradas en la organización y desarrollo de la romería, incluyendo el Ayuntamiento de Andújar, la Diputación Provincial, el gobierno central y la administración autonómica, reconociendo su colaboración para hacer posible este evento de gran envergadura. Paralelamente, Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz y candidato por Córdoba, lanzó duras críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a María Jesús Montero, acusándolos de ser el principal obstáculo para el desarrollo de Andalucía.

Repullo argumentó que las políticas implementadas por el gobierno central están alejadas de las necesidades reales de los andaluces. Durante un acto de precampaña en Córdoba, el dirigente popular contrastó la vibrante actividad de la ciudad con la imagen de un mitin de Sánchez y Montero celebrado en el Colegio Mayor de la Asunción, sugiriendo que ambos líderes socialistas se recluían en espacios cerrados y evitaban el contacto directo con la ciudadanía.

Repullo criticó lo que considera siete años de políticas que han perjudicado a Andalucía, caracterizadas por promesas incumplidas y una deuda acumulada por parte del Estado que, según sus cálculos, asciende a 20.000 millones de euros. En este sentido, reclamó inversiones urgentes en infraestructuras clave, como la conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, una medida que considera fundamental para garantizar el suministro de agua a una población de 80.000 habitantes en el norte de la provincia de Córdoba.

Repullo enfatizó la importancia de asegurar el acceso al agua para la población y las actividades económicas de la región. En contraposición a las críticas dirigidas al gobierno central, Repullo defendió la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, destacando los logros en materia de empleo, inversión y políticas sociales.

Subrayó el compromiso del gobierno andaluz con la creación de oportunidades laborales, la atracción de inversiones y la implementación de medidas que benefician a los ciudadanos andaluces. El dirigente popular insistió en la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas estatales para que Andalucía pueda alcanzar su pleno potencial y superar las dificultades que, según su opinión, han sido impuestas por el gobierno central.

La campaña electoral se presenta como un enfrentamiento claro entre dos modelos de gestión y dos visiones diferentes para el futuro de Andalucía. El PP busca consolidar su posición en el gobierno andaluz, mientras que el PSOE aspira a recuperar el control de la región.

La defensa de la identidad cultural andaluza, la reivindicación de inversiones para la región y la crítica a las políticas del gobierno central son algunos de los temas centrales que marcarán el debate electoral en las próximas semanas. La participación ciudadana y el análisis de las propuestas de cada partido serán cruciales para determinar el futuro político de Andalucía





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