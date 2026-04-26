Moreno consolida su ventaja en Andalucía pese a los pactos con Vox

Una encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO revela que Juanma Moreno revalidará su mayoría absoluta en Andalucía el 17 de mayo, a pesar de la polémica por los acuerdos con Vox en otras comunidades autónomas. Vox se debilita y el PSOE no logra remontar.

Ni los pactos entre el Partido Popular (PP) y Vox en Extremadura y Aragón, ni la controversia generada por la designación de prioridades nacionales en estos acuerdos, parecen afectar las posibilidades de Juanma Moreno de obtener una mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Una reciente encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO revela la resistencia del candidato popular a los efectos negativos de estos acuerdos, que facilitaron la investidura de María Guardiola en Extremadura y de Jorge Azcón en Aragón, a cambio de posiciones de poder en los gobiernos regionales. Según la encuesta, si las elecciones andaluzas se celebraran hoy, el PP andaluz conseguiría entre 55 y 57 escaños de los 109 en juego, con un apoyo del 43,7% del electorado.

Este resultado supera en seis décimas el porcentaje obtenido en las elecciones de 2022 y es casi un punto superior a las predicciones de la encuesta anterior. La mayoría absoluta en el Parlamento andaluz requiere 55 diputados, lo que significa que Moreno no necesitaría el apoyo de Vox, incluso en el escenario más conservador de la encuesta.

A diferencia de otras elecciones autonómicas, Vox se mantendría como una fuerza marginal en el Parlamento, sin capacidad para imponer sus políticas o ideologías. Aunque Vox mejoraría sus resultados en comparación con 2022, su crecimiento sería limitado, alcanzando un 14,3% de los votos, lo que se traduciría en entre 14 y 16 escaños.

Este resultado representa un descenso con respecto a la encuesta del 10 de abril, que le otorgaba un 15,6% y entre 17 y 19 escaños, sugiriendo que sus alianzas con el PP han tenido un impacto negativo en su apoyo en Andalucía. Si estas previsiones se confirman, sería un revés para Vox, que no lograría superar el límite impuesto por el PP de Moreno. El panorama electoral para el PSOE de María Jesús Montero sigue siendo desalentador.

A pesar de su intensa campaña y el apoyo de Pedro Sánchez, la intención de voto no ha variado significativamente. Aunque ha experimentado un ligero aumento del 22,9% al 23,5%, Montero no alcanzaría el número de escaños obtenidos por Juan Espadas en 2022, obteniendo entre 27 y 29 escaños. Esto indica que la estrategia de movilización del votante socialista no está dando los resultados esperados.

Por otro lado, las fuerzas de izquierda a la izquierda del PSOE muestran una tendencia positiva. Por Andalucía, que agrupa a IU, Podemos, Sumar y otros grupos, obtendría un 8,7% de los votos, lo que se traduciría en entre seis y siete escaños, frente a los cinco actuales. Adelante Andalucía, fundado por Teresa Rodríguez, pasaría del 4,6% al 6,3% de los votos, obteniendo entre tres y cuatro escaños.

El análisis de la intención de voto en relación con las elecciones de 2022 revela que muchos votantes que apoyaron a otras fuerzas en 2022 ahora se inclinan por el PP, lo que explica el optimismo en torno a la candidatura de Moreno y el declive de Vox. Esta transferencia de voto consolida la posición del PP como la fuerza dominante en Andalucía y limita las posibilidades de crecimiento de otras fuerzas políticas





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