El exjugador de rugby Morchy recupera el habla tras una laringectomía por cáncer de laringe. Descubre su batalla, la terapia esofágica y sus nuevos retos deportivos en este documental.

El exjugador y entrenador de rugby Morchy ha superado una de las pruebas más duras de su vida tras someterse a una laringectomía completa que le obligó a perder sus cuerdas vocales. Este diagnóstico de cáncer de laringe, una enfermedad poco conocida y grave, no solo le alejó de su familia durante una convalecencia prolongada, sino que también amenazó con silenciar su principal herramienta profesional y personal. A pesar de que él nunca fumaba y era deportista, la aparición de la enfermedad en su cuerpo cambió radicalmente el rumbo de su existencia inmediata.

Diagnóstico tardío y batalla quirúrgica

La detección de la enfermedad ocurrió en España, donde Morchy llegó para trabajar como entrenador, un país que nunca imaginó que marcaría tan profundamente su historia personal. El cáncer no fue diagnosticado inicialmente en Argentina, donde había realizado estudios médicos previos, sino que fue una colega que se jubilaba la siguiente día quien sospechó la gravedad de sus síntomas. Morchy admitió que pasó por alto signos evidentes como sus afonías y ronqueras, factores que de haber sido atendidos a tiempo, podrían haber permitido un diagnóstico más precoz.

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La intervención quirúrgica fue extremadamente compleja y dolorosa, requiriendo hasta cuatro operaciones distintas. Inicialmente, le extirparon una sola cuerda vocal, seguida de una sesión de radioterapia y otra intervención más. Sin embargo, la situación se agravó cuando los médicos determinaron la necesidad de extirpar toda la laringe, dejándolo mudo. Morchy describe este momento como el punto donde se vino abajo, viendo cómo su identidad como capitán, jugador de la selección y líder carismático se desvanecía frente a la realidad de un agujero en el cuello y la pérdida total de su voz.

Recuperación de la voz y logopedia intensiva

El proceso para aprender a comunicarse de nuevo, sílaba a sílaba, comenzó con una inmensa frustración y dolor. Al salir del hospital a los cinco días, el cierre de fronteras por la pandemia dejó a Morchy viviendo solo y sin hablar. Lejos de aislarse, utilizó esta circunstancia para entrenar su nueva forma de hablar, dedicando doce horas diarias frente a un espejo. Una logopeda de la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello (APC) le guiaba por videollamada, pero el trabajo físico y mental recaía principalmente en su propia disciplina.

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La recuperación de la comunicación fue un viaje de altibajos emocionales. Morchy pasó diez horas al día sin emitir sonido, llorando y enojándose ante la dificultad del ejercicio. Sin embargo, con mucho esfuerzo, logró pronunciar primero "ma", luego "mamá", y finalmente su primera frase completa: "mi mamá me ama". A diferencia de la duración normal de dos años que suele tomar este proceso, Morchy logró hablar en unos pocos meses, dejando las sesiones formales con la APC para ceder su espacio a otros pacientes que necesitaban esa ayuda profesional urgente.

Retos deportivos y visibilidad del cáncer de cabeza y cuello

Con su nueva voz esofágica, descrita por él mismo como una "voz de pato", Morchy ha retomado su vida con una determinación renovada. Actualmente, sigue dirigiendo los entrenamientos de su equipo en el campo, utilizando un micrófono para hacerse oír y aplicando las enseñanzas del rugby sobre la adversidad y la pelea. Su historia de superación no se queda en el deporte, sino que se ha plasmado en un documental estreado en YouTube, producido por Merck, la APC y la Fundación Española de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (Fettcc).

La participación en este documental tiene un propósito claro: dar visibilidad a un tipo de cáncer que afecta a personas sin los factores de riesgo tradicionales, como el tabaco. Morhy destaca que su madre también tuvo cáncer, lo que fue su único factor de riesgo conocido, pero la enfermedad fue muy grave en su caso. Al ser más de treinta años transmitiendo valores de liderazgo a sus hijos y jugadores, decidió predicar con el ejemplo, demostrando que en las malas se pelea. Entre sus nuevos retos se incluyen correr los 42 kilómetros de la Maratón de Madrid y realizar el Camino de Santiago, demostrando que la resiliencia es posible incluso tras la pérdida total de la función vocal original.