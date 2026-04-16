Morante de la Puebla, un genio hipnotizante que revolucionó La Maestranza

Crónica de una faena memorable de Morante de la Puebla en La Maestranza de Sevilla, donde su arte, improvisación y arrojo llevaron al público al éxtasis, eclipsando al resto de la corrida y confirmando su estatus de figura cumbre del toreo.

Si presenciaron la corrida, atesoren la experiencia, esa enigmática conmoción colectiva que envolvió La Maestranza gracias a un genio llamado Morante de la Puebla. Si no tuvieron esa fortuna, imaginen una actuación desigual, virtuosa, sobrecogedora, sorprendente y barroca. Fue una exhibición de improvisación por parte de un artista de otro mundo, capaz de hipnotizar con una habilidad sobrenatural, impropia del toreo actual.

Morante es la divinidad del toreo sevillano, español, mundial, universal, o de donde prefieran situarlo, porque es único, diferente, y hace cosas que a nadie en su sano juicio se le ocurrirían. ¿Pero qué sucedió exactamente? Intentar relatarlo es una osadía, pero es ineludible. Salió el cuarto toro; Morante se apoyó en las tablas de la barrera del tendido 5, esperando al animal con el capote en una mano. El toro, distraído y suelto, pasó a su lado en un par de ocasiones, mientras una extraña sensación empezaba a apoderarse de los tendidos. De repente, Morante se adelantó a la raya del tercio y realizó verónicas, al principio con tropiezos, pero luego con más temple, desembocando en dos lances extraordinarios. La música sonó y el éxtasis se desató con la plaza en pie. Tras un paso testimonial del toro por el caballo, Morante ejecutó un quite de nombre desconocido: presentó el capote recogido por delante y lo pasó por detrás en un movimiento serpentino. Sonaron los clarines para el tercio de banderillas. Morante pidió los palos (¡una enorme sorpresa!) y colocó un primer par delantero, ejecutado con maestría; el segundo fue sencillamente perfecto. Para el tercero, solicitó una silla de tijera al palco de ganaderos, se sentó en ella, cruzó las piernas, levantó los brazos y citó al toro. Se levantó en el momento preciso para clavar un par al quiebro espectacular. Para entonces, la plaza era un frenesí; feliz, sí, pero incontrolable. Cuando el diestro sevillano tomó la muleta, ya tenía en sus manos los máximos trofeos. Volvió a sentarse en la silla y dibujó tres ayudados por alto de tal manera que parecían sacados de una película de Rafael El Gallo. A partir de ese momento, se desplegó una corriente excelsa de improvisación, con muletazos largos y bellos intercalados con otros más cortos; y un natural completo, redondo, que constituyó una lección magistral de toreo. Al perfilarse para la estocada, la plaza enmudeció, rezó, imploró que la espada se hundiera en las nobles y sosas carnes del toro, pero no fue así. Las dos vueltas al ruedo fueron apoteósicas; la conmoción fue tal que al finalizar la corrida intentaron sacarlo a hombros por la Puerta del Príncipe, pero no fue posible a pesar de una larga espera. Finalmente, en volandas, salió por la puerta de cuadrillas. Dos detalles finales que merecen ser recordados. Primero: el toro de Morante era un novillo insignificante, que actuó como comparsa durante toda la lidia. Ni siquiera acompañó al torero, ni se tuvo en cuenta su noble sosería. El único protagonista fue Morante, y eso no es lo ideal. Segundo: ¡Hay que admirar lo bien y profusamente que canta Sevilla! Todo, absolutamente todo, le parece hermoso a este público eufórico que lanza olés sin motivo aparente. El resto de la corrida es otra historia. El primero de Morante, un toro sin vida. Víctor Hernández demostró su valor, su entereza, su pundonor y su lucidez ante un lote poco propicio. Dibujó pinceladas de buen toreo, solemne en su primer toro, agotado pero noble; y se arrimó en el sexto, al que brindó a Morante. Por su parte, Juan Ortega pasó desapercibido. Recibió al segundo de rodillas en los medios con una larga cambiada, mostrando vacilación y desubicación. El toro desarrolló una casta molesta y el torero no se sintió cómodo en ningún momento, más preocupado por seguir al toro que por dominarlo. En el quinto, el público estaba agotado tras el espectáculo morantista, y Juan Ortega naufragó ante un oponente sin clase. No se extrañen si un día de estos alguien funda la religión morantista para rendir culto al torero de La Puebla… No se extrañen en absoluto





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