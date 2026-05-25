Morante de la Puebla se divorcia: la discreta ruptura y el apoyo inesperado de su amigo portugués

El torero José Antonio Morante de la Puebla finaliza su matrimonio con Elisabeth Garrido tras 16 años, mientras se apoya en su amigo y apoderado Pedro Jorge Marques para superar problemas de salud mental y retomar su carrera en las plazas.

José Antonio Morante de la Puebla, el torero que ha convertido el toreo en una segunda piel, ha firmado recientemente el divorcio con su segunda esposa, Elisabeth Garrido .

Después de dieciséis años de matrimonio y de haber criado a dos hijas en común, la relación llegó a su fin de forma discreta, sin la presencia de los reflectores mediáticos que suelen acompañar a las figuras públicas. Elisabeth, oriunda de la localidad sevillana de La Línea, había sido la pieza clave del soporte emocional de Morante durante los episodios de ansiedad y depresión que atravesó en los últimos años.

No obstante, su carácter reservado y su escasa interacción con la prensa han dejado pocos datos verificables acerca de su vida personal. Lo único que se conoce con certeza es que la pareja se conoció en La Puebla del Río alrededor de 2009, y se matrimonió civilmente el 31 de octubre de 2010, cuando Elisabeth estaba embarazada de tres meses.

Su primera hija, Martina, nació poco después, seguida de Lola, de catorce años, que también compartió la infancia entre la plaza de toros y los entrenamientos del padre. El pasado año, en octubre de 2025, surgieron rumores sobre una crisis inminente en la relación, alimentados por comentarios de allegados y la aparición de mensajes crípticos en redes sociales.

A diferencia de muchos toreros que se apoyan en sus familiares directos, Morante encontró en su amigo portugués, el dentista Pedro Jorge Marques, un pilar fundamental. Marques abandonó su carrera odontológica para convertirse en el apoderado y acompañante constante del diestro, acompañándolo tanto en los desplazamientos a los torneos como en la gestión de sus asuntos legales y financieros.

Los dos comparten una vivienda en la costa portuguesa, lo que ha permitido al torero alejarse de la presión mediática española y encontrar una rutina más estable. En una entrevista concedida al suplemento "Torero Hoy", la madre de Morante, Pepi, subrayó la importancia de la figura de Marques, afirmando que sin él el torero no habría logrado sobreponerse a los momentos más críticos de su salud mental.

En cuanto a la familia de origen, Morante también cuenta con un hijo mayor, José Antonio, fruto de su primer matrimonio en 2005, del cual se separó tres años después. Este primogénito ha seguido una trayectoria deportiva como futbolista, y ha mantenido una relación distante pero respetuosa con su padre.

La ruptura con Elisabeth no ha alterado la custodia de las menores, quienes continúan viviendo con su padre en Sevilla, recibiendo el acompañamiento de su abuela y del propio amigo portugués. Aunque la separación se ha gestionado de forma confidencial, la noticia ha despertado la curiosidad de los aficionados al toreo, que siguen atentos al futuro profesional de Morante, ahora libre de ataduras sentimentales pero apoyado por una red de confianza que incluye a su madre, su amigo Marques y su círculo cercano.

El torero sigue programado para participar en la Feria de San Fermín y en la próxima temporada de la plaza de Las Ventas, demostrando que, pese a los reveses personales, su compromiso con el arte del toreo permanece intacto





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