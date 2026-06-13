Morante corta un trofeo con el peor lote en una enclasada corrida de El Juli que llenó los tendidos

El diestro Morante de la Puebla logró cortar una oreja en una corrida de la ganadería de El Freixo, propiedad de El Juli, a pesar de_sortear el lote más flojo. Alejandro Talavante y David de Miranda también salieron en hombros tras sendas actuaciones brillantes. La plaza registró lleno hasta la bandera y el público vibró con la creatividad de los toreros.

El diestro Morante de la Puebla logró cortar un trofeo en una corrida de la ganadería de El Freixo , perteneciente a El Juli , en la que el público llenó los tendidos con entradas agotadas.

La tarde del sábado 13 de junio, con el aforo completo, se presentaron toros de justa presentación, destacando el tercero, que recibió la vuelta al ruedo, y el sexto, que fue bravo y de buen comportamiento. Morante, vestido de fucsia y oro,_sortó el lote más flojo y soso de la_enclasada corrida, pero aún así, en una actuación de menos a más, supo sacar lo mejor de sí mismo y cortó una oreja, sumando así un trofeo en su balance.

Su primero, de nombre Corremantas, fue recogido con una especie de portagayola de pie pegado a tablas, en un gesto característico de su estilo vibrante y arriesgado. Lo quitó por tafalleras y remató con una espectacular revolera.

Sin embargo, el toro no_ofreció las condiciones necesarias para una faena brillante. Con su segundo, Laborioso, Morante realizó una de las faenas más completas y artísticas de la temporada. El animal mostró calidad y duración, permitiendo un toreo templado y profundo. José Antonio Morante citó al toro en los medios y lo toreó por alto, realizando una serie de muletazos caros y con temple.

La faena alcanzó su clímax con una valentísima arrucina que puso al público en pie. Aunque el toro iba a menos, Morante lo exprimió al máximo y, tras un estoconazo en el sitio, le concedieron las dos orejas. El torero mostró su gratitud pidiendo la vuelta al ruedo para el animal. Alejandro Talavante, vestido de igual manera que Morante, también brilló con luz propia.

Recibió a su primer toro con verónicas y chicuelinas de gran nivel. La faena de muleta a este toro, de nombre Notificado, fue prolija y creativa. Talavante, conocido como el mago, ejecutó un muletazo comenzando de espaldas y enroscándose al toro a su cintura, encadenando varios redondos de forma innovadora. El extremeño cortó dos orejas tras una estocada en dos tiempos.

Con su segundo, Infante, Talavante volvió a mostrar su capacidad de创造 con las briosesas y dejó una faena notable, consiguiendo otra oreja. David de Miranda, que completaba la terna, también tuvo una actuación destacada. Con su primer toro, que fue noble y con duración, realizó una faena de calidad, rematada con una media en todo lo alto que le valió dos orejas.

Con el sexto, Lechón, el onubense se vio perjudicado por un accidente: el toro volcó tras clavar los pitones en el ruedo, perdiendo así parte de su empuje. A pesar de ello, De Miranda supo sacar partido y también obtuvo un trofeo. La corrida_de El Freixo, a cargo del ganadero El Juli, tuvo un balance desigual en cuanto a la presentación y el juego de los toros.

El tercero y el sexto fueron los más sobresalientes, mientras que los otros cuatro, especialmente el primero y el cuarto, estuvieron por debajo de lo esperado. La presidencia, bajo la dirección de D. Eugenio de Mora, acertó al no atender la petición de indulto para Laborioso, lo que hubiera alterado el normal desarrollo de la lidia.

Morante, a pesar de_las dificultades, demostró por qué es uno de los toreros más carismáticos y talentosos del toreo actual, mientras que Talavante reafirmó su condición de figura moderna y creativa. La gran entrada en la plaza y la emotiva entrega de los toreros hicieron de esta una tarde inolvidable para los aficionados





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