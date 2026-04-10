Montero y Rufián impulsan la unidad de la izquierda en Barcelona, pero la estrategia sigue sin definirse

Irene Montero y Gabriel Rufián debaten sobre la unidad de la izquierda en Barcelona, destacando la necesidad de colaboración, pero sin concretar la estrategia para lograrla. El evento evidenció una sintonía entre ambas formaciones, aunque persisten diferencias en cuanto a los pasos a seguir. Rufián abogó por una estrategia más amplia, mientras que Montero se centró en recuperar el orgullo de la izquierda.

Las 300 personas, entre estudiantes y activistas como Cristina Fallarás y Sarah Santaolalla, presentes en la charla del jueves en Barcelona entre la eurodiputada de Podemos , Irene Montero , y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC ) en el Congreso, Gabriel Rufián , salieron del auditorio con una mayor movilización ante la necesidad de una izquierda alternativa unida. Sin embargo, la gran pregunta sobre cómo lograr esta unidad sigue sin respuesta clara.

El encuentro, denominado Que s’ha de fer, evidenció una sintonía casi total entre Montero, Rufián y el moderador, el exdiputado de los Comunes, Xavier Domènech. Rufián defendió a Podemos como un elemento clave para la confluencia y exigió a ERC asumir su responsabilidad histórica en la lucha contra el fascismo, instando a su dirección a involucrarse activamente en las negociaciones. Rufián fue tajante al afirmar que estaba dispuesto a sacrificar su cargo por esta causa, considerando un error el “partidismo frágil” que impide interpelar y unir fuerzas con IU, Podemos, Sumar y cualquier partido con un proyecto español desde una perspectiva independentista y soberanista. Propuso replicar el éxito de Unidas Podemos, instando a ERC a liderar este esfuerzo. Domènech presentó a Rufián como un “puño de hierro contra la derecha española y catalana”, y el discurso de Rufián pareció dirigido a responder a las reticencias de su partido hacia la colaboración con formaciones de izquierda en las próximas elecciones. Este planteamiento contrastó con lo sucedido en febrero, cuando Rufián abogó por una estrategia basada en la “ciencia, método y orden” para maximizar el voto de izquierda, sugiriendo la necesidad de coordinar candidaturas. En el evento de Barcelona, no se avanzó en detalles concretos sobre esta estrategia, aunque se anunció una charla similar con Mónica Oltra, de Compromís. Montero, descrita por Domènech como “la Pasionaria de la izquierda actual”, abogó por recuperar el orgullo de la izquierda, enfocándose en la construcción de una sociedad mejor y en la defensa de los principios. Montero, en entrevistas previas al evento, sugirió una posible candidatura conjunta entre Podemos y ERC. Rufián, en un intento de enviar un mensaje de calma, afirmó que, independientemente de la identidad partidista, era fundamental defender el derecho a la autodeterminación, el antifascismo y las condiciones materiales de la vida de la gente. Añadió que no veía contradicción entre ser independentista y desear el éxito de las izquierdas españolas, imaginando un escenario ideal con el PSOE influenciado por Bildu y BNG. Rufián delineó algunas estrategias para enfrentarse a la extrema derecha, más allá de la confrontación electoral. Sugirió evitar los insultos a los votantes de Vox y Aliança Catalana, argumentando que se trata de personas con frustraciones. Propuso enfocar la atención en mejorar las condiciones de vida, ganar la batalla cultural, y utilizar el poder de las redes sociales. “Prefiero llenar TikTok que bibliotecas. Porque mi hijo mira TikTok”, aseguró. Finalmente, insistió en la necesidad de abordar temas complejos como la seguridad y la inmigración, lo cual provocó la divergencia de Montero





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