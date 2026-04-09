Montero y Rufián debaten en Barcelona la unidad de la izquierda y el futuro electoral

Irene Montero y Gabriel Rufián se reúnen para analizar estrategias ante las próximas elecciones, en un contexto de tensiones internas y debates sobre la unidad de la izquierda y el avance de la derecha.

Ante el creciente desencanto de los ciudadanos con la política , son pocos los líderes que logran mantener una alta visibilidad. Irene Montero y Gabriel Rufián , dos figuras destacadas, se reunieron este jueves en Barcelona para discutir la unidad de la izquierda, un tema que los partidos abordan desde sus propias perspectivas.

El encuentro, bajo el lema “Que s’ha de fer” (qué hay que hacer), exploró cómo enfrentar las próximas elecciones generales y frenar el avance de la derecha y la extrema derecha, en un contexto global marcado por conflictos bélicos y sus repercusiones económicas y políticas. La eurodiputada Montero, exministra de Igualdad y figura clave de Podemos, continúa avanzando en su carrera política, mirando hacia los comicios de 2027, aunque aún no ha sido designada oficialmente como candidata. La reunión, impulsada por Montero, quien mantiene una buena relación con Rufián, contó con la moderación de Xavier Domènech, ex portavoz de los Comunes en el Congreso, y generó especulaciones sobre un posible tándem electoral entre ambos en el futuro.\El evento en Barcelona adquiere relevancia, especialmente para la dirección de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Mientras Rufián promueve la necesidad de candidaturas unitarias, como propuso en una charla anterior, la cúpula de ERC se muestra cautelosa. Aunque Rufián es considerado el líder preferido entre los votantes de izquierda según diversas encuestas, su partido insiste en descartar coaliciones a nivel estatal. La ausencia de figuras clave de ERC en el acto, como Oriol Junqueras y Elisenda Alamany, evidencia las tensiones internas. La representación oficial recae en miembros menos conocidos, buscando equilibrar el apoyo a Rufián con la postura oficial del partido. Además, la corriente interna Ágora Republicana, liderada por Joan Tardà, estará presente, buscando abrir el debate sobre la necesidad de confluencia entre las izquierdas, aunque enfocándose en las elecciones catalanas. ERC sí considera explorar coaliciones con los Comunes en algunos municipios, pero no extiende esta colaboración a las elecciones generales, a pesar de que algunos miembros de la dirección asistirán al evento.\El acto también refleja las dinámicas internas de otros partidos. Sumar, por ejemplo, observa con respeto pero distancia el encuentro, mientras que Podemos Catalunya ve en la participación de Montero un impulso para su papel en la política catalana. La CUP no enviará representación. Podemos llega a la cita debilitado, tras resultados electorales desfavorables en Aragón y Castilla y León. El evento se produce poco después del acuerdo alcanzado para concurrir dentro de la coalición Por Andalucía en las autonómicas del 17 de mayo. Este acuerdo, impulsado por Podemos, generó ciertas discrepancias en la organización local, que consideró que no reflejaba su peso político. El encuentro Montero-Rufián, por tanto, se convierte en un punto de encuentro y discusión en un momento de reconfiguración política, con implicaciones significativas para el futuro de la izquierda española y catalana





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