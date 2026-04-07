Montero Defiende el Rescate de Plus Ultra y Cuestiona las Investigaciones Judiciales

María Jesús Montero, ex ministra de Hacienda, defiende el rescate de Plus Ultra realizado por el gobierno de Sánchez, citando informes favorables y criticando las investigaciones en curso. Se refiere a los mensajes de WhatsApp que revelan tensiones entre los implicados y el temor a ser culpados por la operación. La Justicia investiga el uso de fondos públicos y las conexiones con el financiero neerlandés. Revelaciones sobre transferencias al ex líder socialista Zapatero.

María Jesús Montero ha reiterado su defensa del rescate de Plus Ultra en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que contó con 'todos los informes favorables'. 'No hay nada más que decir ni nada que objetar más allá que algunos, como siempre, intenten aparentar una realidad que no se corresponde con la verdad', declaró este martes la ex vicepresidenta primera y ex ministra de Hacienda, a pesar de que la Justicia ha vuelto a centrar la atención en esta operación.

Durante su intervención en un desayuno informativo en Sevilla, la actual candidata del PSOE a la Junta de Andalucía se refirió a los mensajes de WhatsApp publicados en exclusiva por EL MUNDO, revelando conversaciones entre el entonces responsable de Transportes, José Luis Ábalos, y su secretario de Estado, Pedro Saura. Estos mensajes sugieren que los departamentos de Montero y Nadia Calviño -en ese momento a cargo de Economía- 'se quisieron quitar de en medio' de la operación, aunque 'son los imputados'.\Según Montero, en esos mensajes 'no se dice absolutamente nada que no sea justamente la necesidad de estudiar todo de forma adecuada'. 'Esto es un poco la política a la que asistimos del siglo XXI de bulos y mentiras', añadió Montero, mostrando su descontento por la información. 'A partir de ahí, solamente trasladar que el fondo de ayuda a las empresas solventes salvó en este país a 30 empresas con 60.000 empleos. Por cierto, algo que hicieron el resto de países: todas las aerolíneas durante la pandemia se rescataron por parte de todos los países', agregó. A preguntas de los asistentes al evento organizado por Nueva Economía Fórum, insistió en que el expediente de Plus Ultra 'ha tenido todos los informes favorables de la Intervención General, del Tribunal de Cuentas, de todos los órganos auditores, de los órganos europeos, de la propia Comisión Europea...'. Concluyó con la frase: 'Tengo poco que decir'.\Según las revelaciones de EL MUNDO, el secretario de Estado de Ábalos temía que Hacienda y Economía responsabilizaran al Ministerio de Transportes del rescate, que implicó el desembolso de 53 millones de euros de fondos públicos. Estas reservas entre Saura y su superior se mantuvieron incluso después de que ambos dejaran sus cargos, según las conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso este periódico. En diciembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción ordenó la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y de su principal ejecutivo, Roberto Roselli. Ambos están acusados de utilizar el dinero recibido del Gobierno para financiar préstamos a un polémico financiero neerlandés, Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza por blanquear fondos procedentes de actividades delictivas en Venezuela. En el contexto de estas investigaciones, actualmente dirigidas en secreto por la Audiencia Nacional, también fue arrestado el empresario Julio Martínez Martínez, asesor externo de la aerolínea y amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Tal y como desveló este diario, este empresario recibió más de 600.000 euros de la compañía y transfirió al menos 450.000 al ex líder socialista por supuestas 'asesorías globales'





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

María Jesús Montero Plus Ultra Rescate José Luis Ábalos Investigación Whatsapp Financiamiento Corrupción Gobierno Sánchez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Belarra (Podemos): 'Montero y Rufián pueden parar a la derecha'Noticias, reportajes y análisis de lo que sucede en España, Europa y el mundo.

Read more »

Juanma Moreno defiende la tauromaquia: «Andalucía es primera potencia»El presidente destaca la tradición, cultura y economía ancestral de la Fiesta Nacional

Read more »

María Jesús Montero aspira a la presidencia de Andalucía en entrevista en RNELa candidata socialista, en entrevista en Radio Nacional, presenta sus propuestas para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, enfocándose en la sanidad pública y el bienestar social, y anticipa una dura competencia con el actual presidente, Juanma Moreno. Explica la importancia de estas elecciones y aborda temas como el accidente laboral y la preparación del PSOE.

Read more »

Montero descarta pacto con Moreno para evitar a Vox en AndalucíaLa candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, rechaza pactar con el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, para impedir la entrada de Vox en el gobierno tras las elecciones del 17 de mayo. Montero afirma que su partido representa un modelo alternativo al del PP y denuncia la privatización de la sanidad andaluza.

Read more »

Dirigentes de Catalunya en Comú asistirán a la charla entre Rufián y Montero en BarcelonaLa cúpula de Catalunya en Comú participará en el evento del jueves en Barcelona donde Gabriel Rufián e Irene Montero debatirán. El acto se enmarca en un contexto de reconfiguración de alianzas políticas y tensiones internas en los partidos involucrados, especialmente entre Rufián y Junqueras en ERC, y las disputas de Podemos con sus aliados en otras coaliciones.

Read more »

El rescate de Plus Ultra: Disputas internas y sospechas de corrupción en el Gobierno españolEl rescate de la aerolínea Plus Ultra, con capital venezolano, generó divisiones y recelos en el Gobierno español. Las tensiones entre los ministerios de Economía y Hacienda, responsables del rescate, y el Ministerio de Transportes, que no veía clara la operación, se prolongaron incluso después de destituciones. El caso está bajo investigación judicial, con acusaciones de desvío de fondos y posibles conexiones con el expresidente Zapatero.

Read more »