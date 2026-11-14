Montero critica la minimización de la violencia machista por parte de Jordi Wild

La vicepresidenta Montero denuncia en Las Palmas las palabras de Jordi Wild, reafirmando que 1.300 mujeres asesinadas desde 2003 exigen acción urgente y no indiferencia social.

La vicepresidenta primera del Gobierno de España, Ione Montero, ha condenado con contundencia las declaraciones realizadas por el periodista Jordi Wild sobre la cifra de mujeres asesinadas por violencia machista en España. Durante su intervención en la Plaza del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria, Montero ha reafirmado la gravedad de este problema estructural y ha destacado que cada vida perdida representa una falla insalvable en el sistema de protección social y jurídico del Estado.

Refutación de las declaraciones de Jordi Wild

Montero ha dirigido su mensaje directamente a Wild, cuestionando su afirmación de que 44 mujeres asesinadas en un año no representan una cifra alarmante. La vicepresidenta ha argumentado que restar importancia a estas cifras ignora la realidad devastadora que viven miles de familias y comunidades. Ha insistido en que valorar la vida de las mujeres no puede compararse con estadísticas frías o relativas, sino que debe entenderse como una crisis humanitaria permanente que requiere atención inmediata y medidas eficaces.

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1.300 víctimas desde el año 2003

Para contextualizar la magnitud del problema, Montero ha recordado los datos oficiales que acumulan las cifras de feminicidios reconocidos oficialmente en España. Desde el año 2003 , se han registrado más de 1.300 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Esta cifra histórica demuestra que la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino una epidemia sistémica que ha cobrado miles de vidas durante las últimas dos décadas, subrayando la necesidad de políticas públicas robustas y sostenidas.

Impacto psicológico y social en las mujeres

La vicepresidenta ha destacado que el impacto de la violencia machista va mucho más allá de las cifras mortales, afectando la salud mental y la cotidianidad de todas las mujeres. Ha señalado que existe una angustia colectiva donde cada mujer vive con la conciencia de que podría ser la próxima víctima, independientemente de su entorno social o profesional. Esta inseguridad pervive en espacios que deberían ser seguros, como el trabajo o el hogar, generando un clima de temor constante.

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Consecuencias en la infancia y la sociedad

Montero ha expuesto cómo la exposición a la violencia contra las madres deja secuelas profundas en la infancia. Los niños y niñas que crecen en entornos donde se insulta, agita o cuestiona la libertad de sus madres desarrollan trauma y normalizan conductas abusivas. Este ciclo intergeneracional perpetúa la cultura de la violencia, dificultando la emancipación y el desarrollo saludable de las nuevas generaciones, lo que exige una intervención educativa y social integral.

Denuncia política en Las Palmas de Gran Canaria

La intervención tuvo lugar en el marco de la reunión de la Unidad del Pueblo Canario, una coalición conformada por Podemos Canarias, Nueva Canarias, Izquierda Unida Canaria y Sumar Canarias. Montero ha utilizado esta plataforma para exigir responsabilidad a figuras mediáticas como Wild, quienes minimizan la violencia al considerar a las mujeres como inferiores o propiedad. Ha reiterado que la invisibilización social y la normalización del abuso son factores clave que permiten la continuidad de estos crímenes.