Monos de Gibraltar comen tierra para contrarrestar la comida basura de los turistas

Investigadores descubren que los macacos de Gibraltar ingieren tierra para reequilibrar su flora intestinal, alterada por el consumo excesivo de alimentos procesados proporcionados por los turistas. El estudio revela una correlación directa entre el contacto con turistas y la práctica de la geofagia.

Los emblemáticos monos de Gibraltar, la única población de macacos que habita en libertad en el continente europeo, están exhibiendo un comportamiento inusual: la ingestión de tierra.

Investigaciones recientes sugieren que esta práctica, conocida como geofagia, es una respuesta directa a la creciente dependencia de estos animales de la comida proporcionada por los turistas, especialmente aperitivos procesados ricos en azúcares, grasas y sal. La dieta tradicional de los macacos de Gibraltar se basa en hierbas, hojas, semillas e insectos, pero la disponibilidad constante de alimentos humanos, como chocolate, patatas fritas, galletas y helados, está alterando significativamente su microbioma intestinal.

Los científicos postulan que la tierra ingerida actúa como un suplemento natural, ayudando a reequilibrar la flora intestinal y a proporcionar los minerales y bacterias esenciales que faltan en la comida basura. El estudio, coordinado por la Universidad de Cambridge y con la participación de investigadores de la Universidad de Gibraltar y del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), ha revelado una correlación directa entre el contacto con turistas y la frecuencia de la geofagia.

Los macacos que interactúan más a menudo con visitantes consumen cantidades significativamente mayores de tierra, especialmente durante la temporada alta de turismo. Esta observación descarta la hipótesis inicial de que la ingestión de tierra estuviera relacionada con necesidades nutricionales específicas durante el embarazo o la lactancia, ya que no se observó un aumento en la geofagia en hembras gestantes o lactantes.

El antropólogo biológico Sylvain Lemoine, líder del estudio, destaca que los alimentos traídos por los turistas son radicalmente diferentes a la dieta natural de los macacos, siendo extremadamente ricos en calorías, azúcar, sal y lácteos, lo que provoca problemas digestivos, especialmente intolerancia a la lactosa, ya que los primates no humanos pierden la capacidad de digerir la lactosa después del destete. La popularidad del helado entre los turistas y los macacos ha sido particularmente notable, con casos de geofagia observados inmediatamente después de que los animales consumieran helado o pan.

La población de macacos de Gibraltar se compone de aproximadamente 230 individuos distribuidos en ocho grupos estables que habitan diferentes áreas del Peñón. Estos animales son una importante atracción turística, y aunque las autoridades locales les proporcionan una dieta suplementaria de frutas, verduras y agua, la prohibición de alimentar a los macacos por parte de los turistas a menudo se ignora.

Los investigadores estiman que casi una quinta parte de la dieta de los macacos proviene de comida basura proporcionada por humanos. Los macacos que viven en las zonas más concurridas, como la cima del Peñón, tienen dos veces y media más probabilidades de consumir comida humana y, consecuentemente, de practicar la geofagia, en comparación con los animales que habitan en áreas menos frecuentadas.

La ingesta de tierra es abundante en las zonas turísticas y prácticamente inexistente en las áreas donde los macacos no tienen contacto con humanos ni acceso a alimentos procesados. Este fenómeno no es exclusivo de Gibraltar; se ha observado un comportamiento similar en macacos semisalvajes del Parque Nacional Kam Shan en Hong Kong, así como en lémures de cola anillada y chimpancés de África Oriental, todos ellos expuestos a una gran cantidad de comida humana proporcionada por visitantes.

La situación plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo de la alimentación humana en la salud y el bienestar de estos animales salvajes y la necesidad de implementar estrategias más efectivas para proteger su dieta natural





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