Monos de Gibraltar comen tierra para contrarrestar la comida basura de los turistas

Investigadores descubren que los macacos de Gibraltar ingieren tierra para equilibrar su sistema digestivo, afectado por el consumo excesivo de alimentos procesados proporcionados por los turistas. El estudio revela una correlación entre el contacto con humanos y la geofagia.

Los macacos de Gibraltar, la única población de primates no humanos que habita en libertad en el continente europeo, han manifestado un comportamiento inusual y preocupante: la ingestión de tierra.

Este fenómeno, conocido como geofagia, ha despertado el interés de la comunidad científica, que ha iniciado una investigación exhaustiva para comprender las causas subyacentes y las posibles consecuencias para la salud de estos animales emblemáticos del Peñón. Los primeros hallazgos sugieren que esta conducta responde a un intento de los macacos por mitigar los efectos negativos de una dieta cada vez más rica en alimentos procesados y azucarados, proporcionados de manera habitual por los turistas que visitan la zona.

La alimentación humana, compuesta principalmente por aperitivos dulces y salados como chocolate, patatas fritas, galletas y helados, está alterando significativamente la composición del microbioma intestinal de los macacos, desequilibrando su sistema digestivo y privándolos de las bacterias y minerales esenciales para su bienestar. La geofagia, en este contexto, se interpreta como un mecanismo de autorregulación, una estrategia para reequilibrar el estómago y recuperar los nutrientes ausentes en la comida basura.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Scientific Reports, ha sido liderado por Sylvain Lemoine, antropólogo y biólogo del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge, y ha contado con la colaboración de diversos centros de investigación de renombre, como la Universidad de Gibraltar y el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Los investigadores han observado una correlación directa entre la frecuencia del contacto de los macacos con los turistas y la cantidad de tierra ingerida.

Los animales que habitan en las zonas más concurridas del Peñón, como la cima, donde la interacción con los visitantes es más intensa, presentan tasas de geofagia significativamente más altas. Además, la ingesta de tierra aumenta considerablemente durante la temporada alta de vacaciones, cuando el flujo de turistas es mayor y la disponibilidad de comida humana es más abundante.

Es importante destacar que la geofagia no se limita a los macacos de Gibraltar; se ha observado en otras especies de primates, como los macacos semisalvajes del Parque Nacional Kam Shan en Hong Kong, los lémures de cola anillada y los chimpancés de África Oriental, todos ellos expuestos a una cantidad considerable de alimentos proporcionados por los humanos. Sin embargo, la investigación se centró en descartar que la geofagia estuviera relacionada con necesidades nutricionales específicas durante el embarazo o la lactancia, y los resultados no confirmaron esta hipótesis.

Esto refuerza la idea de que la ingestión de tierra es una respuesta directa a los efectos de la comida basura en el sistema digestivo de los macacos. La población de macacos de Gibraltar se estima en alrededor de 230 ejemplares, distribuidos en ocho grupos estables que habitan diferentes áreas del Peñón. Las autoridades locales se esfuerzan por proporcionarles una dieta equilibrada, ofreciéndoles fruta, verdura y agua, pero a pesar de las prohibiciones, muchos turistas continúan alimentándolos con alimentos inapropiados.

En muchos casos, son los propios macacos los que buscan y roban la comida de los visitantes. Los investigadores han determinado que casi una quinta parte de la dieta de los macacos está compuesta por comida basura procedente de humanos, lo que representa una amenaza para su salud y bienestar a largo plazo.

La comida que consumen los turistas es extremadamente rica en calorías, azúcar, sal y lácteos, componentes que son ajenos a la dieta natural de los macacos, basada en hierbas, hojas, semillas e insectos. Esta diferencia radical en la composición de los alimentos provoca intolerancia a la lactosa y problemas digestivos en los primates.

Durante el invierno, cuando el número de turistas disminuye, la ingesta de comida basura por parte de los macacos se reduce significativamente, lo que a su vez disminuye la incidencia de geofagia. Este patrón sugiere que la geofagia es una respuesta adaptativa a la disponibilidad de alimentos humanos, una estrategia para mitigar los efectos negativos de una dieta desequilibrada.

La investigación subraya la importancia de concienciar a los turistas sobre los peligros de alimentar a los macacos y la necesidad de proteger su salud y bienestar a través de una gestión adecuada de la alimentación y el hábitat





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