Moncofa: historia defensiva y litoral diverso en la Plana Baixa

Descubre Moncofa, un municipio castellonense donde el legado histórico-con murallas medievales, torres de vigilancia e iglesias barrocas-convive con playas urbanas, calas naturales y un sendero azul que recorre el Mediterráneo. Un destino que mezcla cultura, naturaleza y mar.

Moncofa , en la Plana Baixa , es un municipio costero de Castellón que combina un rico patrimonio histórico con un litoral diverso. Su origen árabe y su pasado defensivo frente a los piratas se reflejan en restos de murallas, torres de vigilancia y la Iglesia de Santa María Magdalena, declarada Bien de Relevancia Local.

El casco urbano conserva elementos de distintas épocas, como la ermita del Grau y la Torre Nova, que permiten entender la evolución del enclave. El frente marítimo ofrece playas de arena y grava, zonas naturales y espacios adaptados para mascotas, como l'Estanyol, Belcaire, el Grao, Masbo y Pedraroja.

La variedad del litoral se completa con el Sendero Azul Europeo del Belcaire, un recorrido ecológico que bordea la costa y conecta dunas, acantilados y calas, invitando a descubrir la relación entre historia, naturaleza y el Mediterráneo en un solo lugar





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