Moncloa Redefine la Comunicación: 'Cercanías' de Sánchez Buscan Acercarse a los Ciudadanos

La estrategia de comunicación de Pedro Sánchez se transforma, buscando mostrar una imagen más humana a través de las 'cercanías'. Desde vídeos informales con jóvenes hasta apariciones en eventos, el gobierno busca conectar con la ciudadanía, modernizando su presencia en redes sociales y adaptándose a los nuevos formatos.

Hasta hace poco, la cuenta de Instagram de Pedro Sánchez era una sucesión de fotos y vídeos formales con líderes mundiales y personalidades, utilizando un lenguaje institucional, similar al de X (antes Twitter). En Moncloa , se detectó una 'deshumanización del presidente y su familia', percibida como una distancia con los ciudadanos y una imagen negativa.

Para contrarrestar esto, se implementó la estrategia de las 'cercanías', buscando mostrar el lado humano del presidente a través de actos y apariciones. Ahora, la estrategia de comunicación en Moncloa ha evolucionado. Se mantienen las 'cercanías', pero de forma reformulada. Se impulsa una fuerte presencia en redes sociales, incluyendo una cuenta más dinámica en TikTok, gestionada por un equipo joven, que busca conectar con los jóvenes abordando temas serios con su propio lenguaje. Además, se ha modernizado la cuenta de Instagram, con Sánchez participando activamente, proponiendo ideas y consultando a la audiencia. Los primeros intentos de las 'cercanías' con un equipo anterior fueron fallidos, debido a una ejecución poco auténtica. Se intentaron grabar imágenes espontáneas, como un vídeo jugando a la petanca o una visita a una librería, que resultaron ser artificiales y poco creíbles. La crítica interna llevó a la revisión de la estrategia, manteniendo las 'cercanías' pero enfocándose en la difusión de reuniones y encuentros que antes no se compartían. Ejemplos recientes incluyen la asistencia al estreno de la película 'El cautivo' de Alejandro Amenábar, con su esposa, y un vídeo informal con jóvenes becarios. La asistencia al estreno, aunque en parte motivada por la invitación de Amenábar, también sirvió para mostrar normalidad en un día marcado por la declaración judicial de Begoña Gómez y la pérdida de una votación importante. A pesar de las dificultades de seguridad y la hostilidad en la calle, Moncloa planea aumentar las 'cercanías' en la agenda del presidente. Esta estrategia se enfrenta a desafíos, como los abucheos recibidos durante el estreno de la película. También se han registrado incidentes, como el ataque al coche presidencial en Paiporta. Los nuevos enfoques incluyen vídeos más espontáneos, como el de los becarios o el encuentro con un comerciante afectado por la DANA en Valencia. Próximamente, se planea la participación de Sánchez en podcasts dirigidos a audiencias fuera de los medios tradicionales





