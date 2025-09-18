Moncloa comienza el ejercicio político en terreno accidentado

El gobierno de Pedro Sánchez afrontó un día de alta tensión con reproches al ministro, una moción para derogar la Ley de Vivienda y la amenaza de Junts.

Un día tumultuoso para el gobierno de Pedro Sánchez . La jornada comenzó con el presidente español reivindicando la estabilidad de su ejecutivo, a pesar de carecer de mayoría absoluta. Sin embargo, por la tarde, el Senado reprochó al ministro de Transportes, Óscar Puente , por tercera vez en un año, un claro revés que puso de manifiesto la creciente tensión con la formación independentista Junts .

La situación se agravó por la noche cuando el Congreso aprobó una iniciativa del PP para instar al gobierno a derogar la polémica Ley de Vivienda de 2023. Esta moción contó con los votos del PP, Vox, Junts y UPN, quienes consideran que la ley ha generado inseguridad jurídica, subida de precios y aumento de las ocupaciones ilegales. Junts, liderada por Carles Puigdemont, ha anticipado un otoño de cambios y ha criticado enérgicamente al gobierno por su falta de acción, cuestionando la capacidad de Sánchez para seguir gobernando. En respuesta a la actitud de los independentistas, el gobierno aceptó su propuesta de una reunión urgente en Suiza con el mediador José Luis Rodríguez Zapatero para discutir la gestión de la inmigración. La controversia se intensifica a medida que se acerca la votación sobre una propuesta para delegar competencias en inmigración a Cataluña, iniciativa que ha sido criticada por Podemos, quien la considera un intento de Junts por reaccionar a las encuestas y el ascenso de Aliança Catalana, un partido independentista con un discurso más duro sobre la inmigración. El gobierno, por su parte, teme que la actitud de Junts en el Congreso pueda dificultar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026





