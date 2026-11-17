Análisis forense de momias de hielo en Perú, Chile y Argentina expone rituales incaicos y el uso de drogas en sacrificios humanos.

Recientes estudios científicos han revelado detalles inéditos sobre los últimos momentos de niños y mujeres jóvenes sacrificados por el Imperio Inca hace siglos. Las investigaciones, publicadas a lo largo de 2026, utilizan análisis forenses y de imagen para desentrañar las verdaderas historias detrás de estas víctimas. Los hallazgos arrojan luz sobre los rituales de veneración y las sustancias utilizadas durante estas travesías mortales en los Andes.

Testimonios Biológicos De Sacrificios Antiguos

Un nuevo conjunto de pruebas científicas indica que los últimos momentos de las personas sacrificadas fueron más complejos de lo que se creía anteriormente. Los cuerpos, descubiertos principalmente en la década de 1990 en territorios que hoy conforman Perú, Chile y Argentina, se conservaron gracias al frío extremo y la altitud. Esta preservación única permite a los expertos estudiar con precisión el estado físico y las circunstancias finales de las víctimas antes de su muerte.

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Droga Y Preparacion Del Rito Capacocha

Los análisis químicos realizados en el cabello y las uñas de las momias han identificado el uso de sustancias psicoactivas durante el proceso. Estos hallazgos revelan específicamente qué drogas fueron administradas a los niños y mujeres jóvenes como parte del sacrificio. Los datos sugieren que estas sustancias jugaban un rol fundamental en la preparación espiritual y física de los elegidos para su viaje final hacia las cumbres sagradas.

El Hallazgo De La Doncella De Hielo

Johan Reinhard, antropólogo y explorador de National Geographic, descubrió la primera momia congelada en el Monte Ampato en 1995. Esta niña de 14 años, conocida como la Doncella de Hielo o Juanita, fue encontrada en un cráter helado cerca de la cima. Reinhard y su compañero de escalada Miguel Zárate transportaron el cuerpo pesadamente envuelto para evitar que se descongelara, asegurando su preservación histórica.

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Seleccion Y Funcion Del Sacrificio Humano

El ritual conocido como capacocha se practicaba en todo el Imperio Inca entre los siglos XV y XVI como acto de veneración a deidades importantes. Los sacrificios buscaban establecer un puente entre el mundo de los vivos y lo divino, convirtiendo a las víctimas en intermediarios sagrados. Aunque las crónicas españolas mencionan la belleza excepcional de los elegidos, los investigadores debaten sobre los criterios exactos de selección y el proceso de elección.

Impacto Cientifico De Las Momias Andinas

Las momias de hielo son consideradas cápsulas del tiempo que ofrecen una ventana única a la historia precolombina. Las tecnologías modernas permiten analizar detalles físicos que antes eran inaccesibles, revelando la realidad detrás de los relatos coloniales. Estos estudios continúan transformando nuestra comprensión de las prácticas religiosas y sociales del Imperio Inca antes de su conquista por los españoles en 1572.