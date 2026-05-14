Mojos de Espadas: La batalla invisible antes de la corrida

El trabajo del mozo de espadas en el toreo es una tarea invisible pero crucial. Desde la retirada de las luces hasta la puesta en escena del torero, estos profesionales acompañan a figuras del toreo en una batalla invisible que casi nadie ve.

Mientras los toreros duermen, los mozos de espadas siguen trabajando. Antes de que una figura del toreo se vista de luces en San Isidro, hay una pequeña batalla invisible que casi nadie ve.

Y ahí aparecen ellos, como es el caso de Daniel Rosado, que lleva más de mil cien corridas a sus espaldas, y treinta años viviendo en hoteles, carreteras y plazas de toros, acompañando a figuras del toreo. Primero a Javier Conde, después Enrique Ponce y ahora Sebastián Castella. La víspera de una corrida en Madrid apenas deja espacio para respirar. Su jornada del miércoles comenzó antes de las ocho de la mañana, cuando el coche de cuadrillas salió de Sevilla.

A media tarde tuvo que acercarse a Las Ventas para retirar las entradas de los invitados de Castella... Después tocó visitar Sastrería Fermín. Allí, entre costureras, montadoras y vestidos a medio terminar, el ritmo de San Isidro se vuelve frenético... El día de la corrida empieza todavía más temprano.

Lo primero, mirar el tiempo. Después desayuno con la cuadrilla, visita rápida a Las Ventas para ver el ambiente y resolver acreditaciones y pases de callejón y regreso inmediato al hotel, para gestionar los últimos detalles... Pero hay un momento especialmente duro: el instante de vestir al torero. Ahí empieza la verdadera tensión...

Según explica, los toreros no temen tanto la cornada como al fracaso. El miedo físico siempre está ahí flotando, pero te acostumbras. Existe, porque un toro te parte en un segundo. Pero garantizo que tienen mucho más miedo a que no salgan las cosas, a la responsabilidad, al fracaso.

Ese es el verdadero miedo que tienen antes de Madrid. Por eso el trabajo del mozo de espadas muchas veces va mucho más allá del vestido. Hay silencios, miradas y pequeñas conversaciones que también forman parte del ritual. Tienen que jugar también un papel de psicólogo en esos complicados momentos





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