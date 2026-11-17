El Museo Nacional de Arte de Cataluña inicia el traslado de ocho pinturas medievales al monasterio de Sijena en Aragón. Las obras llegarán el 2 de diciembre para ser estudiadas y restauradas con miras a una exhibición en 2028.

El Museo Nacional de Arte de Cataluña ( MNAC) dirige actualmente una operación logística de gran envergadura para trasladar ocho importantes plafones de pintura románica desde Barcelona hasta el monasterio de Sijena en Aragón. Este movimiento, programado para culminar con la llegada de las obras el 2 de diciembre, marca el cierre de un proceso legal y cultural iniciado hace más de una década. La institución asegura que su objetivo principal es cumplir rigurosamente con la sentencia judicial que ordena la devolución temporal de estas piezas específicas al territorio aragonés.

Detalles Técnicos del Traslado de Obras

La operación comienza con una reunión de coordinación entre la dirección del MNAC y la comitiva aragonesa liderada por Pedro Olorqui, director general de Cultura y Patrimonio. Durante este encuentro, el presidente del museo, Joan Oliveras, y el director Pepe Serra, explicaron el protocolo estricto que se seguirá para garantizar la integridad de las pinturas. El proceso incluye la desconexión cuidadosa de las obras de las paredes, la medición precisa de sus dimensiones, el pesaje individual de cada plafón y la creación de un embalaje especializado.

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La empresa encargada de ejecutar estos trabajos delicados es una compañía madrileña, única participante en el concurso público, especializada en el transporte de arte de alto valor. Esta entidad deberá crear un entorno quirúrgico alrededor de las obras para evitar cualquier vibración o daño durante la manipulación. Los trabajos de descolgado, medición y embalaje personalizado se completarán antes del lunes 30 de noviembre, fecha límite para preparar las piezas antes del viaje definitivo a Sijena.

Distinción entre Pinturas Profanas y Murales

Una cuestión central en este controversia es la diferencia técnica entre los plafones trasladados y las pinturas murales originales de la sala Capitular. Las ocho piezas que se mueven son frescos que se trasladaron a lienzo y formaban parte de un friso continuo en la parte superior de los muros del monasterio. Estas obras no fueron afectadas por el incendio que devastó el monasterio en 1936, lo que significa que su estado estructural es mucho más estable que el de las pinturas murales que permanecen en su ubicación original.

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Las pinturas profanas representan escenas de vida cortesana y batallas, realizadas aproximadamente en los inicios del siglo XIII. Fueron retiradas en 1960 con el amparo de la Dirección General de Bellas Artes y han estado expuestas al público durante décadas, permitiendo su acceso universal y estudio internacional. El MNAC insiste en que estas piezas, a diferencia de los murales, pueden ser manipuladas sin riesgo inmediato de deterioro irreparable, siempre que se sigan los protocolos de conservación adecuados.

Por el contrario, el museo señala que es técnicamente incapaz de trasladar las pinturas murales de la sala Capitular sin causar daños graves. Expertos indican que el fuego de 1936 calcinó los pigmentos, debilitó el mortero y provocó una pérdida de cohesión estructural severa. Cualquier intento de mover esas obras específicas requeriría intervenciones técnicas extremas, como el serrado de estructuras, lo que representaría un riesgo inaceptable para la integridad de las mismas.

Impacto y Próximos Pasos en Sijena

Una vez que las ocho pinturas profanas lleguen a Sijena, permanecerán en un almacén situado en la nave de los antiguos dormitorios del monasterio aragonés durante un periodo de un año. Durante este tiempo, el gobierno de Aragón se encargará de documentar, estudiar y restaurar las obras con el objetivo de preparar una primera exhibición pública a principios de 2028. Este periodo de inactividad para el público general permitirá realizar análisis científicos exhaustivos sin la presión de la exposición.

La ejecución de esta operación obligará al MNAC a mantener cerradas las salas donde están expuestas actualmente estas pinturas al público. El acceso a estas áreas estará restringido exclusivamente al equipo técnico y a los especialistas que participan en la operación, asegurando que no haya interferencias externas durante el delicado proceso de desmontaje. Esta medida refuerza la intención del museo de crear un entorno de máxima seguridad y control para evitar cualquier incidente durante la transferencia de responsabilidad.

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La dirección del MNAC ha reiterado públicamente su compromiso con el cumplimiento de la sentencia, destacando que su voluntad siempre ha sido facilitar este proceso de manera ordenada y respetuosa con el patrimonio. Al mismo tiempo, mantienen su postura firme respecto a la imposibilidad técnica de mover los murales originales de la sala Capitular, argumentando que cualquier propuesta en ese sentido debe basarse en fundamentos profesionales de primer nivel internacional y no en declaraciones políticas o simplificaciones mediáticas.