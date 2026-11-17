El MNAC inicia una prueba piloto para trasladar ocho plafones profanos de Sijena, validando viabilidad técnica futura para la sala capitular tras sentencia judicial.

El Museo Nacional de Arte de Cataluña ( MNAC) ha dado comienzo a los trabajos de desmontaje de ocho plafones con pinturas profanas procedentes del monasterio de Sijena. Esta intervención, que incluye la movilización de una veintena de técnicos especializados del centro, constituye el primer paso concreto en una estrategia de traslado validado por las autoridades catalanas.

Validación técnica del traslado Sijena

Las fuentes oficiales del MNAC han confirmado la llegada de los paneles al museo esta mañana, acompañados por la dirección general y los principales responsables institucionales. El presidente del MNAC, Joan Oliveras, y el director del museo, Pepe Serra, han supervisado personalmente el inicio de esta operación logística y técnica que marca un hito en la gestión del patrimonio románico.

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El objetivo inmediato de esta maniobra es servir como una prueba piloto rigurosa. Dicha experiencia busca garantizar la viabilidad y seguridad del futuro traslado de las pinturas murales de la sala capitular, otro conjunto de valor incalculable que también es objeto de disputa legal y devolución.

Posturas institucionales divergentes

Pedro Olloqui ha declarado explícitamente que el traslado es viable y está respaldado por la doctrina técnica consolidada. Este posicionamiento contrasta con la postura previa del director del MNAC, Pepe Serra, quien señalaba que el museo no tenía capacidad ni recomendaba el movimiento de obras, citando informes del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de España (ICROM).

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No obstante, la interpretación actual de las autoridades enfatiza que la experiencia adquirida con las pinturas profanas servirá para aprender y asegurar el éxito del segundo traslado. Se trata de un proceso de validación técnica que busca eliminar dudas sobre la integridad física de las obras durante la manipulación.

Impacto legal y cooperación futura

El contexto legal se considera cerrado tras una sentencia judicial reciente que ha ordenado la devolución del patrimonio. Olloqui ha subrayado que Aragón no renunciará a la recuperación total de su herencia cultural, incluyendo las obras no religiosas de gran valor que datan aproximadamente del año 1.200 y que sobrevivieron al incendio de 1936.

Las autoridades han expresado su deseo de abrir una nueva etapa de cooperación entre las instituciones de Aragón y Cataluña. Se busca introducir normalidad en la relación, alejando el dramatismo y estableciendo un marco de trabajo fluido para el cumplimiento íntegro de la sentencia judicial.

Conservación del patrimonio histórico

Las pinturas de la sala capitular sufrieron daños durante el incendio del monasterio en 1936, a diferencia de los plafones profanos que se encuentran en mejor estado de conservación inicial. El desmontaje actual permitirá estudiar las técnicas de manipulación necesarias para proteger estas obras maestras del arte románico catalán durante su posible retorno a su ubicación original.