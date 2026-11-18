La filtración de documentos del Deutsche Bank revela una red de lavado de dinero que conectó al oligarca ruso Oleg Deripaska con el banco húngaro MKB y financió a partidos de extrema derecha como Vox y RN.

Una masiva filtración de documentos internos del Deutsche Bank ha expuesto la existencia de una compleja red financiera vinculada al oligarca ruso del aluminio Oleg Deripaska y al banco húngaro MKB, sucesor histórico de las entidades que financiaron a la ultraderecha europea. Esta revelación, obtenida por un consorcio internacional de medios liderado por los periodistas Josy Joseph y Khadija Sharife, confirma los temores sobre la circulación de capitales sospechosos a través de la banca europea.

Project Wingman: Escala del Lavado de Dinero

La investigación interna del Deutsche Bank, conocida como "Project Wingman", identificó al menos 1.700 millones de euros que circularon mediante al menos 15 empresas pantalla. Estos fondos transitaban a través de distintas jurisdicciones y cuentas de bancos intermediarios, procesándose una cantidad significativa directamente por el Deutsche Bank a través de bancos asociados como el MKB. El gigante bancario alemán describió internamente esta estructura como una red de blanqueo de capitales "viva" y "en crecimiento", con indicios claros de actividad criminal.

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Los primeros indicios de esta red se descubrieron a principios de 2019, cuando el Deutsche Bank activó investigaciones de delitos financieros tras el escándalo de blanqueo del Danske Bank. Los auditores internos revisaron cientos de sociedades instrumentales buscando estructuras sospechosas, direcciones postales dudosas y conexiones con entidades ya señaladas. El foco se centró en el departamento de Gestión Internacional de Tesorería, también conocido como banca corresponsal, donde se detectaron las primeras anomalías operativas.

Vínculos con Viktor Orbán y la Extrema Derecha

El MKB, que posteriormente se fusionó para conformar el banco MBH, actuó como un financiador clave para la red de empresas de comunicación alineadas con el partido gobernante húngaro Fidesz y con Viktor Orbán. Gracias a estos vínculos políticos, la entidad se convirtió en una especie de banco financiador de la ultraderecha mundial. En 2022, MKB concedió un préstamo de 10,7 millones de euros a Marine Le Pen para su campaña presidencial.

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Posteriormente, la financiación continuó con un préstamo de 6,5 millones en 2023 para las elecciones generales y otro de 2,6 millones para las municipales de ese año, culminando con un último préstamo de 7 millones para las europeas de 2024. Por su parte, el sucesor del banco húngaro, MBH, otorgó tres préstamos a Vox que suman 16 millones de euros, generando controversia legal por la prohibición constitucional de financiación pública extranjera.

Advertencias Internas y Respuesta Regulatoria

Un informe interno del Deutsche Bank de 2018 ya avisaba de los riesgos de corrupción, sanciones y blanqueo asociados al MKB. A pesar de ello, el banco alemán permitió la circulación de dinero ligado a Deripaska. En mayo de 2020, el entonces director de vigilancia contra delitos financieros, Hinrich Volcker, compartió con colegas una solicitud de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) para declarar como testigos sobre la relación con la entidad húngara, manifestando su preocupación por la situación.

La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación en 2025 por el crédito a Vox, pero la cerró porque el préstamo había sido devuelto y el partido ya había sido sancionado por el Tribunal de Cuentas. Esta resolución no elimina las dudas sobre la transparencia financiera de las operaciones realizadas a través de estas estructuras bancarias complejas y sus vínculos políticos internacionales.