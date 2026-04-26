Miura Demuestra una Vez Más su Singularidad en la Clausura de la Feria de Abril

Los toros de Miura, conocidos por su carácter impredecible y físico imponente, protagonizaron una corrida desafiante en la clausura de la Feria de Abril, poniendo a prueba la valentía y el temple de los toreros Manuel Escribano, Román y Pepe Moral.

La tradicional clausura de la Feria de Abril se ha visto una vez más marcada por la singularidad de los toros de Miura . Estos animales, reconocibles por su imponente físico y expresión, desafían las convenciones del toreo con un comportamiento impredecible y una inteligencia notable.

Su entrada en el ruedo es un espectáculo en sí misma, mostrando una extrañeza ante el ambiente desconocido, pero una vez enfrentados al capote, no pierden de vista al torero, embistiendo con determinación. Su comportamiento frente a los caballos es enérgico y no ofrecen facilidades en el tercio de banderillas. En el momento culminante de la lidia, pueden mostrarse descastados, ásperos, broncos o incluso nobles, pero jamás carentes de astucia.

Esta diversidad obliga a los toreros a mantener una concentración extrema y a evitar cualquier tipo de confianza. Los ejemplares lidiados hoy en Sevilla, todos de gran tamaño y peso – oscilando entre los 595 y los 679 kilos – exhibieron un juego variado en el primer tercio. En general, cumplieron con las expectativas, destacando el quinto y el sexto, que demostraron una fuerte embestida humillada al peto.

Los primeros dos toros se mostraron blandos e inciertos, mientras que el tercero y el cuarto exhibieron nobleza en la muleta. El quinto fue particularmente brusco, al igual que el que cerró la plaza. Anunciarse con toros Miura exige un coraje excepcional. Los tres toreros presentes ofrecieron una demostración de valentía y se ganaron su remuneración, presumiblemente justa, con esfuerzo y dedicación.

Manuel Escribano fue el que mejor aprovechó la oportunidad, mostrando su maestría y experiencia. Recibió a sus dos toros de rodillas en los medios, banderilleó con corrección y se entregó por completo en las faenas de muleta, demostrando firmeza, valor y un profundo conocimiento del toreo. Su primer toro, aunque soso y arisco, le permitió realizar algunos muletazos estimables, aunque el estilo poco favorecedor del animal limitó su lucimiento.

El cuarto toro, con una embestida más noble y templada, le permitió sorprender al público con un par al quiebro pegado a las barreras. Escribano inició la faena con dos pases cambiados por la espalda y varias tandas de muletazos templados y largos, que, aunque no desataron el entusiasmo, evidenciaron su entrega y pundonor. Una estocada precisa le valió el trofeo.

Román, por su parte, perdió la oportunidad de obtener una oreja del tercero debido a un fallo con la espada. Había lanceado con gusto a la verónica a un toro que se movió con templanza y nobleza durante toda la lidia, cualidades que le permitieron lucirlo de largo y dibujar meritorios naturales y tres derechazos profundos.

Sin embargo, las dos pinchazos arruinaron sus posibilidades. Lo intentó nuevamente con el sexto, un toro muy dificultoso que se revolvía constantemente, pero su entrega no fue suficiente para conectar con el público. Pepe Moral, que ya había triunfado el año pasado con esta ganadería, se enfrentó al peor lote y se marchó de vacío. Esperó al segundo toro de la tarde de rodillas frente a los toriles y tuvo que soportar su lentitud para acudir a su encuentro.

Este toro fue devuelto por inválido y Moral se postró nuevamente para recibir al toro de reemplazo, un ejemplar de 679 kilos y gran seriedad. Tras una larga cambiada, le dedicó ocho verónicas que fueron recibidas con entusiasmo. Moral brindó al público, pero el viento y el comportamiento incierto del toro, siempre con la cara alta, impidieron que dibujara una labor lucida.

El quinto toro, el más bravo en el caballo, desarrolló un peligro evidente en el último tercio, desvaneciendo las esperanzas del torero. En definitiva, una corrida de Miura en su esencia más pura: toros listos, blandos, ásperos, con un toque de violencia, fieros y, en general, muy complicados para el toreo actual, a pesar de la nobleza que algunos exhibieron. Son, simplemente, diferentes





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