Mitiga es la ganadora de South Summit 2026

Mitiga ha sido elegida como la ganadora de South Summit 2026, gracias a su plataforma EarthScan, que ayuda a las organizaciones a comprender y reducir los riesgos físicos asociados al cambio climático.

La ganadora de South Summit 2026 es Mitiga , gracias a su plataforma EarthScan, que ayuda a las organizaciones a comprender y reducir los riesgos físicos asociados al cambio climático .

El premio a la startup 'Más Sostenible' ha sido para Macadam, el de la startup 'Más Disruptiva' para Floatech, el de la startup 'Más Escalable' para Wise CX y el de 'Mejor Equipo' para Xplora. Además, se han entregado cuatro galardones más, correspondientes a la start up 'Más Sostenible' para Macadam, a la start up 'Más Disruptiva' para Floatech, a la start up 'Más Escalable' para Wise CX y el premio al 'Mejor Equipo' para Xplora.

La italiana Xplora se ha alzado como ganadora del vertical Climate Tech & Sustainability de South Summit 2026, y junto a ella las finalistas del sector Climate Tech & Sustainability eran: italiana, noruega, israelita y mexicana. Desde Barcelona, desarrolla tecnología para impulsar las comunicaciones cuánticas y hacer posible el internet cuántico del futuro a través de redes de fibra óptica.

La tecnología de LunaLift permite a las empresas entender cómo interactúan los usuarios con estas herramientas y adaptar su presencia digital a ese nuevo contexto





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mitiga South Summit 2026 Earthscan Cambio Climático Riesgos Físicos Plataforma De Inteligencia Artificial Computación De Alto Rendimiento Ciencia Ganadora Del Vertical Climate Tech & Sustainab

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CAN Ibiza 2026 saca ya los aperitivos de su fiestaLa feria de arte urbano CAN Art Fair inaugura su programa Off con exposiciones de artistas residentes en la isla en espacios emblemáticos de Ibiza y Formentera, uniendo arte, paisaje y patrimonio

Read more »

Horarios del Mundial 2026 para España: diferencias horarias y sedesLa selección española jugará sus partidos de la primera fase en tres sedes diferentes y con distintos horarios. El Mundial 2026 se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, lo que genera múltiples diferencias horarias para los espectadores en España. Se detallan las diferencias según la sede y los turnos de los partidos.

Read more »

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 03 de junio de 2026Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, miércoles 03 de junio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.

Read more »

Horóscopo de hoy jueves 4 de junio de 2026ARIES Estás de suerte y todo lo que emprendas será un éxito. Te sentirás poderoso, seguro de ti mismo y capaz de todo. Y es que tú, Aries, cuando te propones

Read more »