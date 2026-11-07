Miteco actualiza coeficientes CAE para bombas de calor en viviendas

El Ministerio publica resoluciones que elevan los certificados de ahorro energético para calderas, con bonificaciones del 50% para hogares vulnerables y nuevas reglas hasta 2027.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado una nueva resolución que actualiza los coeficientes multiplicadores del sistema de Certificados de Ahorro Energético, una medida clave para facilitar la sustitución de calderas de combustibles fósiles por bombas de calor eléctricas en el sector residencial.

Actualización de coeficientes multiplicadores en CAE

Esta normativa establece cuatro coeficientes multiplicadores específicos que varían según la tipología del inmueble y el sistema de calefacción instalado en la vivienda, con el objetivo de incentivar la renovación tecnológica del parque inmobiliario español. El factor multiplicador se sitúa en dos para las viviendas unifamiliares, ascendiendo a dos puntos cinco en pisos o edificios que cuenten con sistemas de calefacción individuales, y alcanzando un valor de tres cuando se trata de inmuebles equipados con sistemas centralizados.

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El coeficiente alcanza su máximo nivel de cuatro cuando la actuación implica la sustitución directa de un sistema individual por uno nuevo, reflejando el mayor impacto positivo en la eficiencia general del edificio. Además de estos multiplicadores estructurales, la resolución contempla una bonificación específica del cincuenta por ciento en las actuaciones realizadas en hogares que residan consumidores vulnerables, consumidores vulnerables severos o personas en riesgo de exclusión social, lo que permitirá elevar significativamente el incentivo económico asociado a la sustitución de los equipos de calefacción antiguos.

Marco legal y requisitos técnicos obligatorios

La resolución desarrolla con esta medida el Plan de impulso de la bomba de calor con Certificados de Ahorro Energético, recogido en el Real Decreto-ley 7/2026, y está dirigida tanto a particulares como a comunidades de propietarios que busquen modernizar sus instalaciones térmicas. Éste intenta facilitar la sustitución o hibridación de calderas de combustión alimentadas con combustibles fósiles por bombas de calor de accionamiento eléctrico, cuyo circuito secundario utiliza agua o fluidos basados en agua como medio de transporte de energía térmica.

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Para poder acogerse a estos beneficios, las actuaciones deben cumplir determinados requisitos técnicos estrictos, entre ellos unos umbrales mínimos de eficiencia energética que varían en función de la zona climática donde se ubique la vivienda, así como condiciones específicas de instalación, mantenimiento e información al usuario final. Estos parámetros aseguran que las mejoras implementadas no solo reduzcan el consumo inmediato, sino que mantengan su rendimiento a lo largo del tiempo mediante protocolos de conservación adecuados.

Plazos de ejecución y límites de energía asignada

Podrán acogerse a esta normativa las actuaciones iniciadas desde el veintidós de marzo de dos mil veintiséis, fecha de entrada en vigor de la resolución, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintisiete. En el caso particular de las comunidades de propietarios, el plazo se amplía hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año, reconociendo la complejidad logística que implica coordinar las mejoras en edificios con múltiples titulares.

La resolución de la solicitud de emisión de los CAE requiere que todos los trámites se completen dentro de estos periodos establecidos para garantizar la asignación correcta de los recursos disponibles. El Ministerio establece también que el volumen máximo de energía que podrá asignarse mediante estos multiplicadores en dos mil veintisiete será equivalente al de sujetos obligados que pudieron liquidar mediante CAE en dos mil veintiséis, lo que representa un total de mil doscientos ochenta y siete gigavatios hora, fijando un techo claro para la inversión pública.

Consulta pública para futuras ampliaciones del sistema

Por otro lado, el Miteco ha iniciado una Consulta Pública Previa para estudiar la posibilidad de extender estos beneficios del sistema de Certificados de Ahorro Energético a otras soluciones destinadas a reducir la demanda y el consumo de combustibles fósiles en el ámbito residencial. El departamento que dirige el Ministerio señala que la calefacción y el agua caliente sanitaria en las viviendas representan una parte considerable del gasto energético total de los hogares, convirtiéndolas en el foco principal de las estrategias de descarbonización.

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La consulta estudiará la incidencia de la climatización en la tipología de los edificios en el ahorro energético, así como la contribución de estas actuaciones para moderar las futuras necesidades de electrificación y la demanda de potencia eléctrica en la red. Asimismo, se analizará el impacto de estas mejoras para reducir las emisiones de dióxido de carbono, tanto directas como indirectas, consolidando así un modelo de vivienda más sostenible y autónomo frente a las fluctuaciones de los precios de la energía en el mercado internacional.