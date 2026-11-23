Miss Universo regresa a Puerto Rico con un año de escándalos. Disputas contractuales, retiradas por visados y falta de transparencia en el jurado ensombrecen la 75.ª edición.

Miss Universo se prepara para su 75.ª edición en Puerto Rico con un clima de tensión que marca el retorno del certamen a un escenario internacional apenas un año después de la crisis más grave en su historia. La organización enfrenta múltiples controversias que incluyen disputas legales sobre franquicias, retiradas de delegaciones y una profunda falta de confianza en la integridad de los procesos de evaluación. A falta de un día para la gran final programada para el martes, los problemas logísticos y éticos siguen siendo el tema central del evento.

Crísis de Representación y Retiradas Inesperadas

La lista de participantes refleja una historia de conflictos contractuales que han dejado a la mitad del Sudeste Asiático sin representación oficial. Esta ausencia se debe a una disputa entre los organizadores y el empresario Nawat Itsaragrisil, quien gestiona las clasificaciones en Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam y Tailandia. Su natal Tailandia está incluida en esta zona de conflicto, lo que impide la participación de sus candidatas este año. Itaragrisil fue la figura clave que provocó el abandono de la competencia el año pasado, momento en el que criticó públicamente a la eventual ganadora Fátima Bosch frente a otras concursantes, aunque posteriormente se disculpó por el incidente.

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Además de las ausencias asiáticas, delegaciones de Nepal y cinco países africanos, entre ellos Sudán del Sur y la República del Congo, no podrán competir debido a la denegación de visados estadounidenses. Estos obstáculos burocráticos han obligado a las participantes a retirarse de la competencia en curso, limitando la diversidad geográfica del certamen y generando críticas sobre la capacidad de la organización para gestionar eventos globales complejos. La ausencia de estas naciones añade una capa de frustración a un evento que ya comienza con desventajas significativas.

Denuncias de Favoritismo y Ausencia de Transparencia

Las acusaciones de manipulación no son nuevas para esta edición. Gran parte de la controversia se centra en las afirmaciones del exjuez Omar Harfouch, quien sostenía que la victoria de Fátima Bosch en la 74.ª edición, celebrada en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025, estaba pactada de antemano. Harfouch alegó que las finalistas habían sido preseleccionadas mediante una votación secreta realizada por un jurado improvisado no oficial. La Organización Miss Universo ha negado sistemáticamente estas acusaciones de favoritismo, manteniendo su postura de que los procesos son legítimos.

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En respuesta a las presiones, la organización formó un comité de selección que designó a una nueva Miss Francia en mayo. Su predecesora había sido retirada por los organizadores del certamen francés en señal de protesta por el tumulto del año anterior. Sin embargo, la medida no ha logrado calmar los ánimos, ya que la estructura de propiedad confusa de la Organización Miss Universo, dividida entre MU East y MU West, parece estar en conflicto continuo. Esta falta de claridad en el control corporativo ha debilitado la autoridad moral de la entidad a la hora de garantizar procesos justos.

Falta de Auditoría y Secretismo en la Selección de Jueces

La transparencia en la evaluación ha disminuido notablemente, ya que los criterios para clasificar a las candidatas siguen siendo amplios y subjetivos. Nunca se ha publicado información significativa sobre cómo se asignan o ponderan las puntuaciones, dejando a las participantes y al público en la incertidumbre. Anteriormente, auditores independientes como Ernst & Young supervisaban las votaciones y entregaban los resultados en sobres cerrados, pero esta práctica ha desaparecido. La ausencia de terceros independientes ha generado sospechas sobre la legitimidad de los resultados.

Otro punto crítico es la identidad de los jueces de la final de este año, quienes no han sido revelados hasta el momento de la publicación de esta información. Este contraste con años anteriores, cuando miembros del jurado como Harfouch fueron anunciados con meses de antelación, ha sido mal recibido. El analista de certámenes Luis Portelles instó a la organización a revelar el panel de jueces antes de las entrevistas a puerta cerrada, pero la solicitud ha sido ignorada, alimentando comentarios de boicot en redes sociales.

Crisis de Imagen y Desafíos Logísticos Pendientes

Mientras se resuelven las disputas legales y diplomáticas, las concursantes enfrentan dificultades logísticas visibles. Un desfile no oficial celebrado recientemente mostró a participantes luchando por caminar con tacones altos sobre la arena de la playa, un error técnico que puso en evidencia la falta de preparación y la mala calidad en la producción. Estos detalles, sumados a la ausencia de copropietarios del certamen en los preparativos finales, ensombrecen la atmósfera de celebración que se esperaba para la gala principal.

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El futuro del certamen está en la línea de fuego. Las dudas sobre el proceso de este año se ven agravadas por la falta de comunicación sobre la verificación de puntuaciones y la gestión de conflictos de intereses. Nawat Itsaragrisil expresó su deseo de que las delegaciones retiradas del Sudeste Asiático puedan participar el año siguiente, pero la confianza del público parece haberse erosionado irreversiblemente. La gran final del martes en Puerto Rico no solo definirá una reina, sino que testeará la supervivencia de una marca que lucha por recuperar su autoridad moral en la industria del entretenimiento global.