La invasión del espacio aéreo polaco por drones y misiles rusos durante un ejercicio de la Coalición de Voluntarios intensifica las tensiones. Polonia solicitará medidas de protección a la OTAN en la frontera oriental.

Dos proyectiles de crucero y un dron a reacción irrumpieron en el espacio aéreo de Polonia durante un ejercicio militar a gran escala en Nowa Deba, sureste del país. Los miembros de la Coalición de los Voluntarios de apoyo a Ucrania, integrada por soldados de once países, estaban presentes en las instalaciones cuando los artefactos cayeron a unos veinte kilómetros de distancia. Este incidente ha provocado que Varsovia solicite a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental.

Detalles del ataque y despliegue militar

Los misiles de crucero Kh101 y el dron Shahed5 penetraron las defensas aéreas con estruendo de sirenas, un sonido que recordaba a la vecina Ucrania. Al menos uno de los proyectiles impactó cerca de la base donde se desarrollaba el entrenamiento. Autoridades polacas prohibieron inmediatamente todos los accesos a la instalación militar mientras la seguridad se volvía obsesiva bajo la lluvia. Varios contingentes militares permanecieron en el exterior del parking junto a periodistas, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona para garantizar la protección de los presentes.

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Algunos aviones de jefes de estado mayor y generales europeos, incluyendo la representación de España enviada por el JEMAD, no pudieron aterrizar. Sus controladores fueron evacuados de sus torres de control debido a la emergencia. La presencia de estas figuras de alto mando subrayaba la importancia estratégica del evento, que buscaba dar realismo a un posible despliegue futuro en territorio ucraniano.

Posiciones de las partes y respuestas políticas

El ministro de Defensa polaco aseguró que no cree que este ataque sea una coincidencia, dado que ocurrió justo antes del ejercicio de la Coalición de Voluntarios. El gobierno liderado por Donald Tusk pedirá medidas adicionales de protección a la Alianza Atlántica. Por su parte, el ministro británico Streeting calificó el ataque de misiles rusos como otra provocación diseñada para dividir a Europa y disuadirla de ayudar a Ucrania.

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El propio Vladimir Putin ha repetido que no admitirá el despliegue de ningún soldado extranjero en Ucrania. Según su postura, cualquier presencia extranjera se convertiría en un blanco legítimo y haría que la guerra se reanudara de inmediato. Ante esta declaración, los miembros de la coalición se muestran cautos pero parecen decididos a seguir sus planes de despliegue.

Impacto real y próximos pasos estratégicos

La Coalición de Voluntarios nació en marzo de 2025 a iniciativa del Reino Unido y Francia. Este grupo de países, en su mayoría europeos, se compromete a garantizar la seguridad de Ucrania cuando termine la guerra. La creación de esta alianza surgió ante la preocupación por un posible acuerdo de paz negociado a espaldas de Kiev sin garantías frente a una nueva agresión rusa.

El despliegue ensayado es militarmente musculoso y cuenta con tiendas de campaña, vehículos blindados y tecnología avanzada. Los franceses sorprendieron al mostrar un enorme enjambre de drones que salían de vehículos blindados para escoltar el despliegue y neutralizar amenazas. Esta demostración prueba que se han extraído lecciones correctas de la guerra ucraniana. Además, soldados japoneses y ucranianos observaron el despliegue junto a contingentes de las naciones bálticas.

La tensión con Rusia va en aumento y se espera que estos incidentes sucedan de manera cada vez más habitual. La Alianza aún debe decidir si derriba drones y misiles rusos sobre la propia Ucrania. Hasta que esa decisión se tome, el riesgo de confrontación aérea continuará siendo una realidad diaria para las naciones del este europeo y sus aliados estratégicos en Occidente.