La sonda Hera confirma el éxito de la defensa planetaria: el cráter, la rotación caótica de Dimorphos y cientos de rocas orbitales cambian lo que se sabía del asteroide.

La sonda Hera de la Agencia Espacial Europea ha enviado sus primeras imágenes del asteroide Dimorphos, la pequeña luna que el 26 de septiembre de 2022 recibió el impacto deliberado de la nave espacial DART de la NASA. Según la información difundida por la misión, la sonda ya ha confirmado el éxito del experimento de defensa planetaria. Dimorphos, de 151 metros de diámetro, orbita alrededor del asteroide Didymos, de 730 metros de diámetro, que a su vez gira en órbita solar a 193,5 millones de kilómetros de la Tierra.

La llegada de Hera al sistema binario de asteroides Didymos se produjo a principios de mes, tras un viaje de dos años. En la actualidad, la nave se encuentra a una distancia de entre 25 y 30 kilómetros de Didymos y de su luna Dimorphos, y desde esa posición ha observado hallazgos que los científicos no esperaban encontrar.

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Qué revelan las primeras observaciones de Hera sobre el cráter

El primer hallazgo sorprendente que describió el director de la misión, Carnelli, es el tamaño del cráter que dejó el impacto de DART en la superficie del asteroide. Según relató Carnelli, el cráter resulta ser de un tamaño equivalente al de un estadio deportivo, algo que el equipo no había anticipado cuando la misión comenzó. Además, la zona presenta rocas en su interior, un detalle que añade complejidad a la comprensión de cómo se distribuyó el material tras el choque.

Los científicos subrayan que estas observaciones forman parte de un proceso de análisis que apenas comienza. Las imágenes permiten medir la forma del cráter y estudiar la superficie con más detalle que el obtenido desde la Tierra, donde los telescopios solo pudieron registrar el cambio de la órbita de la luna alrededor de Didymos.

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La rotación caótica de Dimorphos desconcierta a los científicos

El segundo elemento que sorprendió a la misión es la rotación de Dimorphos. Michael Kueppers, científico de la misión Hera, explicó a la agencia EFE que el impacto de DART cambió la rotación del cuerpo celeste hasta convertirla en algo completamente caótico. Según Kueppers, este giro irregular es uno de los descubrimientos que más llamó la atención del equipo.

Otro dato inesperado es que Dimorphos ya no muestra siempre la misma cara al asteroide principal, Didymos. Este cambio en la orientación indica que el choque alteró no solo la trayectoria, sino también el comportamiento de giro de la pequeña luna, una consecuencia que el equipo debe estudiar para entender el alcance real del impacto.

Cientos de rocas orbitales y el plan de Hera hasta 2027

El tercer hallazgo es la presencia de cientos de rocas, de apenas unos pocos metros de tamaño, que orbitan alrededor de Dimorphos y Didymos. Carnelli indicó que estos fragmentos están siendo analizados para determinar su origen. Además, advirtió que estas rocas suponen un riesgo adicional para las naves, por las dificultades que implica volar en un entorno con tantos objetos pequeños.

En diciembre, la nave espacial Hera tiene previsto acercarse a unos 13 kilómetros del par de asteroides, enviando imágenes de resolución cada vez mayor. En enero de 2027, una de las misiones de la expedición, liderada por Luxemburgo, utilizará por primera vez un radar de baja frecuencia para explorar el interior de un asteroide y, posteriormente, intentará aterrizar en él. Hera, junto con los CubeSats Juventas y Milani, formará un sistema pionero de exploración con tres naves espaciales alrededor de dos asteroides.

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Uno de los objetivos más importantes será determinar la masa de Dimorphos. Combinado con el cambio en el movimiento orbital medido por DART, este dato permitirá a los científicos cuantificar la eficacia del impacto y mejorar los modelos que predicen cómo otros asteroides podrían responder a intentos de desviación. La misión, según la Agencia Espacial Europea, aportará la investigación científica detallada que necesita la desviación de asteroides para convertirse en una herramienta fiable.

Desde la ESA se destacó que la NASA ya demostró que un asteroide puede ser desviado, y que ahora Hera proporciona el análisis necesario para comprender cómo funcionó esa desviación. La agencia recalcó que la misión cuenta con contribuciones valiosas de socios internacionales, incluida la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA, de Japón. Carnelli recordó además que hace 66 millones de años el impacto de un asteroide cambió el curso de la vida en la Tierra, y que la humanidad está comprobando por primera vez cómo evitar que un evento similar vuelva a ocurrir.