Misa histórica del Papa León XIV reúne a más de un millón en la Plaza de Cibeles

El pontífice León XIV ofició una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, recorriendo la calle Alcalá bajo un manto floral, con la participación de autoridades eclesiásticas y cientos de voluntarios, en una celebración que destacó por su simbolismo y repercusión internacional.

Una multitudinaria celebración litúrgica tuvo lugar en el corazón de la capital española, donde el pontífice, bajo el nombre de León XIV, ofició una misa histórica en la emblemática Plaza de Cibeles.

El recorrido ceremonial, adornado con un manto de flores que cubría la avenida principal, condujo al Papa por la calle Alcalá, una de las arterias más representativas de Madrid, en una de las citas más esperadas de su visita a España. La procesión partió de la plaza de Cibeles, siguió por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía, tomó un giro a la altura de la iglesia de San José y, después de haber visitado diversos puntos de la ciudad, regresó por el carril opuesto hasta el punto de origen.

Una custodia de plata dorada, engastada con esmaltes, amatistas y diamantes, fue presentada durante la misa; la pieza, que normalmente se conserva en el Museo de la Catedral de la Almudena, estuvo acompañada por cuatro símbolos evangélicos: Mateo representado por un ángel, Marcos por un león, Lucas por un toro y Juan por un águila, sostenida por dos ángeles que subrayaban la solemnidad del acto. Además, la ceremonia contó con la presencia de un amplio número de autoridades eclesiásticas, entre ellas presbíteros, cardenales, arzobispos y obispos, creando una comitiva de un marcado carácter litúrgico y simbólico que reflejaba la unidad de la Iglesia en aquel momento tan significativo





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