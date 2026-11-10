Misa funeral en Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda

La catedral de Toledo acoge el martes una misa funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, con los Reyes presentes y sin Pedro Sánchez.

La catedral de Toledo acoge este martes una misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo. El acto arrancará a las 19.00 horas y reunirá a los Reyes, Felipe VI y Letizia, junto a otras personalidades de la sociedad política y civil.

El siniestro ferroviario de Urda se produjo el 28 de octubre y causó la muerte de 69 personas. La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ceremonia ha generado debate político en las últimas horas.

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Detalles de la misa funeral en la catedral de Toledo

La misa funeral en la catedral de Toledo tiene prevista su celebración a las 19.00 horas del martes. El acto está dedicado de forma específica a las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda.

Felipe VI y Letizia asistirán a la ceremonia junto a otras personalidades de la sociedad política y civil. La presencia de la Familia Real centra buena parte de la atención informativa sobre el funeral.

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El funeral se celebra en un templo de Toledo, en plena provincia castellanomanchega, como homenaje colectivo a quienes perdieron la vida en el siniestro. La cita reúne así a representantes institucionales de distintos ámbitos.

Posiciones sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que el Gobierno estará presente en el funeral con una alta representación. Saiz respondió así a las preguntas sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el acto.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, declinó entrar en el debate sobre si Pedro Sánchez debería asistir a la misa. García-Page afirmó que respeta todas las posiciones expresadas al respecto.

García-Page sostuvo que en esta tragedia solo hay víctimas humanas y que no existen víctimas políticas, por mucho que algunos quieran plantearlo de ese modo. Además, indicó que la representación del Estado en el acto la ostentan los Reyes.

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Representación del Gobierno y próximos pasos del acto

El Gobierno estará representado en la misa funeral por el vicepresidente Carlos Cuerpo y por la ministra de Educación, Milagros Tolón. Ambos figuran como los miembros del Ejecutivo que acudirán en nombre del Gobierno.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no asistirá al funeral, según la información disponible. La ausencia del jefe del Ejecutivo es el principal punto de controversia en torno a la ceremonia.

El funeral comenzará a las 19.00 horas del martes en la catedral de Toledo. Con ese horario, la misa cierra una jornada marcada por el recuerdo a las 69 personas fallecidas en Urda el 28 de octubre.