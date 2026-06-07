Misa del Corpus Christi presidida por el Papa León XIV en Madrid: un llamado a la unidad y la paz

El Papa León XIV celebró la Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles de Madrid, condenando la polarización y los abusos, y llamando a los jóvenes a ser 'chispa de una humanidad nueva'.

Miles de fieles se congregaron este jueves en la Plaza de Cibeles de Madrid para participar en la Santa Misa del Corpus Christi presidida por el Papa León XIV, en el marco de su primera visita a España.

La celebración eucarística, transmitida en directo desde el corazón de la capital, reunió a una multitud que, bajo un cielo despejado, escuchó atentamente las palabras del Pontífice, quien instó a la sociedad a superar las divisiones y trabajar por la paz. El acto contó con la presencia de los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Letizia, así como de autoridades eclesiásticas y civiles.

Durante la homilía, el Papa León XIV se refirió al "dolor causado por los casos de abusos" en la Iglesia, pidiendo perdón y reafirmando el compromiso con la justicia y la reparación. Asimismo, condenó a quienes "avivan el fuego de la polarización", en un mensaje claro contra el discurso del odio y la confrontación.

La ceremonia, cargada de simbolismo, incluyó la tradicional procesión del Santísimo Sacramento por las calles adyacentes, adornadas con altares efímeros y mantones de flores, mientras los coros entonaban cantos gregorianos y populares. Uno de los momentos más emotivos fue la presencia de la Pequeña Guardia Suiza Pontificia, un grupo de 50 niños y niñas de entre 10 y 13 años que, vestidos con uniformes históricos, acompañaron al Papa durante su estancia en Madrid.

Esta tradición, nacida en 1982 durante la visita de San Juan Pablo II, busca hacer que el Pontífice se sienta "como en casa". Los pequeños, seleccionados entre colegios católicos de la diócesis, portaban banderas y formaban un pasillo de honor. Muchos de ellos, emocionados, compartieron con los medios su orgullo por haber saludado al Santo Padre.

"Es una experiencia que no olvidaré nunca", dijo Marta, de 12 años. La Guardia Suiza original también estuvo presente, reforzando la seguridad y el protocolo. La víspera, en la Vigilia con Jóvenes celebrada en el estadio Metropolitano, el Papa León XIV lanzó un mensaje directo a las nuevas generaciones: "Ante la violencia de la guerra y la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva".

El Pontífice agradeció la acogida de los fieles y los animó a ser "misioneros del Evangelio" frente a las pobrezas materiales y espirituales. Cerca de 40.000 jóvenes participaron en el evento, que incluyó testimonios, música y momentos de oración. Durante su intervención, el Papa recordó la importancia de la verdad y la solidaridad en un mundo marcado por conflictos como la guerra en Ucrania y la crisis migratoria.

"No tengáis miedo de ser diferentes, de llevar la luz allí donde hay oscuridad", exclamó, provocando una ovación. La visita del Papa León XIV a Madrid ha sido calificada como un hito en el diálogo entre la Iglesia y la sociedad española, en un momento de profundos desafíos políticos y sociales. El recorrido del Pontífice incluye encuentros con colectivos vulnerables, visitas a centros de acogida y una reunión con los obispos españoles.

Su mensaje de unidad y esperanza resuena en una España que busca superar las fracturas. Sin duda, la presencia del Papa León XIV ha dejado una huella imborrable en los madrileños, que han respondido masivamente a su llamado





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