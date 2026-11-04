Miriam Nogueras: De carnicera a política catalana

El recorrido de Miriam Nogueras, quien pasó de trabajar como carnicera y empresaria textil a convertirse en una figura destacada del independentismo catalán.

Miriam Nogueras ha transformado su trayectoria profesional desde la carnicería hasta la alta política catalana. Su ascenso al Congreso de los Diputados no siguió un camino tradicional, sino que surgió de la actividad ciudadana y el activismo en redes sociales.

Orígenes Laborales y Formación Empresarial

Nogueras trabajó inicialmente como carnicera antes de ingresar en el sector textil, donde su padre había dedicado toda su vida. Fundó una empresa dedicada a la fabricación de hilaturas para confección.

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Como copropietaria de esta compañía, participó en entidades representativas como el Clúster Tèxtil Moda Catalunya y el Cercle Català de Negocis (CCN). En esta última organización, fue la única mujer en la junta directiva.

Incorporación al Escenario Político

Su entrada en la política comenzó con la campaña contra los peajes de las autopistas catalanas. Esta iniciativa le permitió acceder a medios de comunicación y programas de debate televisivo.

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Quico Homs, entonces cabeza de lista de Convergència, le propuso incorporarse a una candidatura electoral. Nogueras reconoció que su perfil empresarial se alejaba del estilo político convencional de la época.

Desarrollo de la Trayectoria Parlamentaria

Tras la ruptura con Junts per Catalunya, continuó su carrera en esta formación política. Su éxito se atribuye a una filosofía de constancia aprendida durante su infancia y transmitida a sus hijos.

Mantuvo su cargo parlamentario hasta renunciar dos años después de la disidencia interna. Su experiencia previa en negocios privados influyó en su enfoque legislativo dentro de la Cámara Baja.