Mireia Cabañes se proclama campeona de España de Parasurfing 2026 en Gran Canaria

La atleta valenciana Mireia Cabañes ha ganado el Campeonato de España de Parasurfing 2026 en la categoría Stand 3 Femenino, celebrado en Gran Canaria dentro del Gran Canaria Surf Fest. Este triunfo reafirma su posición como líder del parasurfing europeo y destaca el compromiso del evento con la inclusión y la visibilidad del deporte adaptado.

La deportista Mireia Cabañes ha conquistado el título nacional en la categoría Stand 3 Femenino durante el Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA, una de las citas más importantes del calendario nacional de surf adaptado .

Este campeonato, integrado dentro del Gran Canaria Surf Fest 2026, reunió durante tres jornadas de competición en la playa de Las Canteras, uno de los escenarios de referencia para esta disciplina en España. Con esta victoria, Cabañes suma un nuevo e importante éxito deportivo a su trayectoria, consolidándose como una de las principales referentes del parasurfing internacional.

La atleta valenciana, que ya se había proclamado campeona de España en 2022 y 2024, y campeona de Europa en 2023 y 2025, reafirma su dominio en el deporte adaptado tras imponerse en el Campeonato de España de Parasurfing 2026. Tras recibir el título, Mireia Cabañes declaró: Este título supone para mí un punto de partida más que una meta.

Ganar el Campeonato de España es siempre un reconocimiento importante, pero lo valoro especialmente porque ayuda a que haya más competencia, más atletas y un nivel más alto. Mi único rival que realmente me exige soy yo misma. El evento destacó nuevamente por su firme apuesta por la inclusión, la visibilidad y la igualdad de oportunidades a través del deporte.

La accesibilidad de la playa de Las Canteras, las condiciones de la ola de La Cícer y la implicación de organizadores, instituciones y entidades colaboradoras han consolidado a Gran Canaria como uno de los principales referentes del parasurfing en España. Más allá de su actividad competitiva, Mireia Cabañes es comunicadora y creadora de contenido en redes sociales, formando parte de la agencia Hello Monday.

Se ha convertido en un ejemplo de superación, compartiendo abiertamente su experiencia conviviendo con una discapacidad, visibilizando su día a día con naturalidad, positividad y transparencia, e inspirando a miles de personas con su historia de resiliencia. Su victoria refuerza el creciente protagonismo de las mujeres en el deporte adaptado y contribuye a seguir impulsando el reconocimiento social y deportivo de una disciplina que continúa ganando visibilidad y relevancia en todo el país





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