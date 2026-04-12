Ministros del Gobierno Arropan a Antonio Maíllo en Acto Electoral Clave en Sevilla

La ministra de Sanidad y otros ministros del gobierno participarán en un acto de apoyo al candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en Sevilla antes de las elecciones andaluzas.

La ministra de Sanidad, Mónica García , junto a los ministros de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y de Cultura, Ernest Urtasun, participarán activamente el domingo 19 de abril en un evento clave en Sevilla . Este acto tiene como propósito principal brindar apoyo al candidato de Por Andalucía a la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo , en vísperas de las elecciones andaluzas programadas para el 17 de mayo.

La presencia destacada de figuras relevantes del gobierno central subraya la importancia estratégica de estas elecciones y el compromiso del ejecutivo con la región andaluza. El evento se llevará a cabo en el auditorio Itálica del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) a partir de las 11:00 horas, según la información proporcionada. La elección de Sevilla como sede y el auditorio Itálica, con su capacidad, sugiere una movilización importante y un intento de llegar a un amplio espectro de votantes y simpatizantes. La alianza de fuerzas políticas, encabezada por Por Andalucía, demuestra una estrategia unificada para enfrentar los comicios y presentar una alternativa sólida al gobierno actual. La participación de ministros nacionales en un evento regional evidencia la conexión y la importancia que el gobierno central otorga a la política andaluza y a los resultados electorales.\El mensaje emitido por Izquierda Unida en la red social X, con el lema 'El próximo domingo 19 de abril damos un nuevo paso al frente. Lo damos con un objetivo claro: Echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía. Seguimos construyendo una amplia alianza para seguir conquistando derechos', clarifica la motivación detrás de este encuentro. Se enfatiza la determinación de Por Andalucía de disputar el poder y la voluntad de construir una coalición amplia y diversa que agrupe a diferentes fuerzas políticas y sociales. El objetivo de desbancar al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, se presenta como el eje central de la campaña electoral. La segunda edición de 'Un paso al frente', organizada por Movimiento Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid, refleja la continuidad de una estrategia de colaboración y la consolidación de una plataforma común. Este esfuerzo colaborativo busca movilizar a sus bases, atraer a nuevos votantes y articular un discurso político que resuene con las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía andaluza. La repetición de este tipo de eventos, con la participación de diferentes formaciones, demuestra la determinación de estas fuerzas políticas de trabajar conjuntamente para lograr un cambio político en Andalucía. La colaboración es clave para el éxito en este escenario político. \La jornada contará con la bienvenida a cargo de Inma Nieto, quien ha sido portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz durante la última legislatura. Además, intervendrá Esperanza Gómez, coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía y cabeza de lista de Por Andalucía por Cádiz. Estas intervenciones añadirán valor al evento, proporcionando una perspectiva local y regional. Inma Nieto, con su experiencia en el Parlamento, ofrecerá un análisis político y una visión del trabajo realizado por Por Andalucía en la legislatura anterior, mientras que Esperanza Gómez, como candidata y coordinadora, presentará las propuestas y el programa electoral de Por Andalucía, enfocándose en las necesidades específicas de la provincia de Cádiz. La presencia de ambas figuras políticas, junto a la participación de los ministros nacionales, asegura una amplia cobertura mediática y un mayor impacto en la opinión pública. La combinación de figuras políticas nacionales y locales busca maximizar la difusión del mensaje y movilizar al electorado andaluz. La estrategia política de Por Andalucía en estas elecciones se centra en la movilización de sus bases, la presentación de propuestas claras y la articulación de un discurso que conecte con las preocupaciones de la ciudadanía. La alianza entre diferentes fuerzas políticas, respaldada por figuras clave del gobierno central, demuestra la determinación de Por Andalucía de obtener un resultado significativo en las elecciones y de influir en el futuro político de Andalucía





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Andaluzas Por Andalucía Antonio Maíllo Sevilla Mónica García Izquierda Unida

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juan Ortega y la Feria de Sevilla: Un encuentro lleno de emoción y expectaciónEl torero Juan Ortega comparte sus sentimientos sobre la inminente Feria de Sevilla, destacando la expectación del público y la especial importancia de este año, así como la presencia de su apoderado y amigo José María Garzón al frente de la empresa. Ortega reflexiona sobre la conexión emocional con Sevilla y la importancia de acercar la tauromaquia a las nuevas generaciones.

Read more »

De Sevilla a Jerez y Córdoba, la primavera de ferias que llena los hotelesLicenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, escribe en la sección de Directivos y Estilo de vida entrevistas a CEO, reportajes de gestión empresarial, de turismo de lujo, de cultura y de vivienda y arquitectura. También realiza vídeos sobre tendencias.

Read more »

Herido muy grave un niño de seis años tras ser atropellado en Triana, Sevilla¿Qué ha pasado?: Los servicios sanitarios tuvieron que practicar al menor maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del suceso, en la calle Lucas Cortés.

Read more »

Sevilla se enfrenta a un partido crucial contra el Atlético en plena lucha por la permanenciaEl Sevilla se encuentra en una situación crítica en La Liga, luchando por evitar el descenso tras una racha de malos resultados. Reciben al Atlético, que afronta el partido con un equipo renovado pensando en compromisos importantes en otras competiciones. Luis García Plaza busca su primera victoria en casa, mientras que el Atlético reserva jugadores clave.

Read more »

Triatlón de Sevilla 2026: Un evento renovado en el corazón de la ciudadEl Triatlón de Sevilla 2026 se celebrará el 7 de junio, con un recorrido histórico que integra el evento en el centro de Sevilla, incluyendo el Pabellón de la Navegación y el Barrio de Triana. Ofrece tres distancias para todos los niveles y destaca por su nuevo circuito más rápido y cercano al público.

Read more »

¡Así se viene a Sevilla, señores ganaderos!Lujosas las hechuras de la corrida de Alcurrucén, seis nobles pinturas a las que no acompañó la raza, aunque hubo dos toros con argumentos

Read more »