Ministro de Trabajo pide recurso ante Supremo contra sentencia en Inspección de Trabajo

El Ministerio de Trabajo ha solicitado la nulidad de la sentencia del Supremo del mes de abril, que limitó la libre entrada en las empresas de la Inspección de Trabajo. El recurso por la vía de 'incidente de nulidad' se fundamenta en la crítica que los sindicatos profesionales y el propio ministro de Trabajo hicieron de la sentencia, por su 'calidad jurídica' y por su exceso de función, al considerar que actuó como 'legislador'. La petición se enmarca en la gafas positivas sobre la postura de los sindicatos profesionales y la vicepresidenta segunda del Gobierno.

El Ministerio de Trabajo ha pedido a la Abogacía del Estado que recurra la sentencia del Supremo del mes de abril que limitó la libre entrada en las empresas que hasta ahora ejercía la Inspección de Trabajo.

El alto tribunal dictó que la entrada de los inspectores se limita a la zona de trabajo fabril, pero no al domicilio social de las compañías. La petición se concreta en un recurso por la vía de 'incidente de nulidad' ante el propio Tribunal Supremo, un mecanismo excepcional que prevé la legislación judicial para pedir la nulidad de una sentencia firme ante vulneración de derechos fundamentales





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