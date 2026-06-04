Ministra Diana Morant abre el I Foro Impacto y se defiende la directora de la Guardia Civil ante acusaciones de presión a la UCO

La ministra Diana Morant inaugura el I Foro Impacto, mientras el ministro del Interior Fernando Grande‑Marlaska defiende a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, tras la revelación de encuentros con la investigada Leire Díez, acusada de presionar a la Unidad Central Operativa.

La ministra Diana Morant dio inicio al I Foro Impacto, una cita dedicada a la innovación con propósito, organizada por elDiario.es, en la que se debatieron nuevas formas de abordar los retos sociales y tecnológicos desde la perspectiva del sector público y privado.

El evento contó con la presencia de destacados representantes de la administración, la sociedad civil y el mundo empresarial, y sirvió como punto de encuentro para intercambiar ideas sobre cómo la innovación puede servir al bienestar colectivo, la sostenibilidad y la inclusión. Durante su intervención, la ministra resaltó la necesidad de crear marcos regulatorios que fomenten la investigación y el desarrollo sin perder de vista la responsabilidad social, y subrayó el papel clave que el Estado debe desempeñar como catalizador de proyectos que generen valor social más allá del beneficio económico inmediato





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