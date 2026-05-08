Ministra de Sanidad garantiza seguridad en repatriación de pasajeros del crucero con brote de hantavirus

Mónica García asegura que el dispositivo de evacuación y repatriación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus está garantizado y coordinado con 22 países. Los extranjeros serán repatriados incluso si son sintomáticos, mientras los españoles se someterán a cuarentena en el Gómez Ulla. La ministra confía en el sentido común de los afectados y en las herramientas legales para garantizar su seguimiento.

La ministra de Sanidad , Mónica García , ha garantizado la seguridad del dispositivo de evacuación y repatriación de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus que llegará el domingo a Canarias.

En una entrevista en RNE, la ministra aseguró que todos los extranjeros serán repatriados a sus países, incluso si son sintomáticos, destacando que no es el momento de introducir incertidumbres o debates políticos estériles. García subrayó que el operativo, calificado como inédito y coordinado con otros 22 países, cuenta con todas las garantías necesarias.

Aunque el riesgo de nuevas infecciones a bordo es cada vez más bajo, se tomarán decisiones basadas en los controles de Sanidad Exterior y el Centro de Control Europeo al acercarse el buque al puerto de Granadilla, donde fondeará sin atracar. Los 14 españoles afectados están bien y con ganas de llegar a España, según la ministra, quien ha informado puntualmente a ellos y sus familiares sobre el operativo.

García hizo un llamado al sentido común y la responsabilidad de los ciudadanos, confiando en que aceptarán la cuarentena en el Gómez Ulla, aunque España tiene herramientas legales para obligarles si es necesario. La ministra concluyó que los afectados son los primeros interesados en un seguimiento estrecho de su situación tras lo vivido en el barco





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