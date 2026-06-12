Ministerio y Gobierno respaldan teoría de jueces prevaricantes, PSOE critica timing

El ministro ha reavivado la polémica sobre la teoría de que algunos jueces están prevaricando, citando la frase 'Hay jueces que prevarican, no he dicho que todos los jueces prevarican, he dicho que hay jueces que prevarican' y las palabras 'jueces' y 'prevarican'. Él no ha querido nombrar a esos jueces, pero ha mencionado la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y ha asegurado que la teoría no es aislada porque el Gobierno 'respalda' las palabras del ministro. Fuentes gubernamentales confirman que hay jueces 'prevaricando', y otros colegas del Consejo de Ministros han dejado claro que hay 'actuaciones muy sospechosas que te hacen pensar'. El ministro ha puesto el foco en los jueces en un momento complicado para ellos y para el Partido Socialista, con varias causas abiertas que les salpican. Algunos de sus socios de investidura critican que el PSOE alce ahora la voz 'cuando los afectados son ellos'. Para el Partido Popular, es algo 'lamentable', y hablan de 'coacciones' al poder judicial.

El ministro ha reavivado la polémica sobre la teoría de que algunos jueces están prevaricando, citando la frase 'Hay jueces que prevarican, no he dicho que todos los jueces prevarican, he dicho que hay jueces que prevarican' y las palabras 'jueces' y 'prevarican'.

Él no ha querido nombrar a esos jueces, pero ha mencionado la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y ha asegurado que la teoría no es aislada porque el Gobierno 'respalda' las palabras del ministro. Fuentes gubernamentales confirman que hay jueces 'prevaricando', y otros colegas del Consejo de Ministros han dejado claro que hay 'actuaciones muy sospechosas que te hacen pensar'.

El ministro ha puesto el foco en los jueces en un momento complicado para ellos y para el Partido Socialista, con varias causas abiertas que les salpican. Algunos de sus socios de investidura critican que el PSOE alce ahora la voz 'cuando los afectados son ellos'. Para el Partido Popular, es algo 'lamentable', y hablan de 'coacciones' al poder judicial.

El portavoz de Zapatero pide perdón por 'haber inducido a error' sobre el valor de las joyas de su oficina, y un juez del caso 'Plus Ultra' ha abierto una pieza contra él por delito fiscal y contrabando por las joyas de su oficina. La tasación encargada por la Audiencia Nacional ha multiplicado las estimaciones iniciales realizadas por el entorno del expresidente tras el registro efectuado en mayo





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