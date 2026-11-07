Ministerio fija servicios mínimos al 72% en AVE para huelga de maquinistas

El Ministerio de Transportes establece los servicios mínimos en un 72% para Alta Velocidad y Larga Distancia durante las huelgas del 10 y 12 de noviembre convocadas por Semaf en Renfe.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha determinado oficialmente los niveles de servicios mínimos que garantizarán la operatividad parcial de la red ferroviaria nacional durante las huelgas programadas por el sindicato Semaf. Estas paralizaciones afectan específicamente al grupo Renfe y están fijadas para los días 10 y 12 de noviembre, respectivamente. La autoridad gubernamental ha actuado mediante un comunicado oficial difundido este sábado, buscando equilibrar el derecho de huelga con la movilidad esencial de los ciudadanos.

Porcentajes oficiales para Alta Velocidad y Larga Distancia

Los servicios mínimos establecidos para los días martes 10 y jueves 12 de noviembre alcanzan el 72% para los servicios habituales de alta velocidad. Este mismo porcentaje del 72% se aplica estrictamente a los trenes de larga distancia, asegurando que la mayor parte de las conexiones interurbanas mantengan su circulación. Esta cifra representa la capacidad operativa máxima que el sindicato Semaf ha aceptado o que el ministerio ha impuesto para mitigar el impacto social de la medida conflictiva.

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Esta determinación de un 72% de cobertura operativa se ha comunicado directamente por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La cifra es absoluta y no admite variaciones, lo que significa que casi tres cuartas partes de las relaciones ferroviarias de mayor recorrido seguirán disponibles para los usuarios. Esta cifra específica es el dato central de la regulación del conflicto en el sector del transporte ferroviario de pasajeros de largo alcance.

Disposiciones especiales para mercancías y Cercanías

En el segmento de transporte de carga, la regulación es distinta y menos restrictiva en términos de porcentaje total. En el área de mercancías se ha impuesto un porcentaje de servicios mínimos de un 20% del servicio programado. Esta cifra refleja la naturaleza diferente de la demanda en este sector y la menor necesidad de cobertura generalizada en comparación con el transporte de pasajeros.

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La situación para el transporte de proximidad, específicamente en Cercanías, requiere un análisis detallado debido a su dependencia de las franjas horarias. Los servicios mínimos han quedado establecidos en función de las diferentes franjas horarias del día, lo que implica una flexibilidad en la cobertura según la demanda de viajeros. Este enfoque permite priorizar los momentos de mayor congestión en las redes metropolitanas y suburbanas.

Dentro de esta estructura diferenciada, en horario punta se han situado los servicios mínimos en el 75% del servicio habitual. Por el contrario, en el resto del día, fuera de las horas de máxima concurrencia, el porcentaje baja al 50%. Esta distinción horaria es fundamental para entender el alcance real de la huelga en el transporte diario de las grandes áreas urbanas.

Definición técnica de los horarios punta

La normativa define con precisión quirúrgica qué se considera horario punta para aplicar el porcentaje elevado del 75%. Los horarios punta son de 06:00 a 09:00 horas, cubriendo la salida matinal hacia los lugares de trabajo y estudio. Esta franja de tres horas es crítica para la movilidad laboral y requiere una alta disponibilidad de trenes para evitar colapsos.

La segunda franja de hora punta se sitúa de 13:30 a 15:30 horas. Este intervalo de dos horas coincide con las salidas del mediodía y los desplazamientos relacionados con comidas y actividades intermedias. La tercera y última franja de máxima intensidad operativa es de 18:30 a 20:30 horas, abarcando el regreso masivo del jornada laboral vespertina. Estas tres ventanas temporales suman siete horas críticas al día donde la cobertura mínima es superior.

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Contexto de la convocatoria y seguimiento del conflicto

El sindicato de maquinistas Semaf ha mantenido la convocatoria de una huelga y paros parciales en el grupo Renfe para los próximos 10 y 12 de noviembre, respectivamente. Esta decisión se toma después de una segunda fase de negociaciones o de la segunda convocatoria de esta naturaleza, lo que indica la persistencia del conflicto laboral. Semaf es el actor principal detrás de estas paralizaciones, representando los intereses de los maquinistas frente a la gestora ferroviaria.

La estructura de la huelga incluye tanto paros totales como parciales, lo que genera una incertidumbre operativa que los servicios mínimos intentan canalizar. La referencia a una segunda etapa sugiere que las conversaciones entre el sindicato Semaf y la dirección de Renfe no han arrojado resultados definitivos que desactiven la conflictividad. Los usuarios del transporte ferroviario deben consultar los horarios específicos, ya que la disponibilidad en horas valle se reduce a la mitad en Cercanías.