Ministerio de Transportes fija servicios mínimos de huelga en trenes y vuelos del 11 de noviembre

El Ministerio de Transportes establece porcentajes de servicios mínimos para la huelga general del 11 de noviembre en España, detallando la protección para Renfe, Iryo, Ouigo y aeropuertos.

El Ministerio de Transportes ha publicado la normativa oficial que regula los servicios mínimos para la huelga general convocada para el 11 de noviembre en todo el territorio nacional. Esta resolución afecta directamente a la movilidad ferroviaria y aérea, estableciendo porcentajes de operación obligatoria para garantizar la continuidad básica del transporte durante las paradas.

La medida entrará en vigor durante la jornada del 11 de noviembre, definiendo franjas horarias específicas de corte y servicios reducidos. Los cortes totales se producirán de 06.00 a 09.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Para el resto de la jornada, se aplicará un nivel de protección base del 50%.

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Porcentajes de protección ferroviaria oficial

Renfe establece servicios mínimos de hasta el 75% en Cercanías durante las horas punta, reduciéndose al 50% el resto del día. En el segmento de Alta Velocidad y Larga Distancia, el porcentaje mínimo garantizado es del 73%, mientras que Media Distancia opera con un 65%. Estas cifras definen la capacidad máxima que las operadoras deben mantener obligatoriamente.

Las compañías privadas de alta velocidad también están sujetas a estos mandates. Iryo mantendrá 32 de sus 44 trenes programados para la jornada del 11 de noviembre, dejando sin garantía 12 circulaciones. Por su parte, Ouigo operará 18 de sus 26 trenes previstos, con ocho servicios excluidos de la protección mínima.

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Repercusiones y compensaciones para pasajeros aéreos

Los servicios mínimos para vuelos domésticos con territorios no peninsulares contarán con una protección de entre el 56% y el 85%, según el destino específico. Esta clasificación responde a la conectividad y obligaciones de servicio público, asegurando enlaces esenciales con las islas y ciudades autónomas.

Para Canarias, los servicios mínimos oscilan entre el 56% y el 74% según el aeropuerto de destino. En Baleares, la protección se sitúa entre el 68% y el 75%. Las conexiones con Ceuta requieren un mínimo del 80% de operaciones programadas, mientras que Melilla tendrá un 59% de cobertura. Estos porcentajes garantizan la movilidad básica hacia las islas y enclaves del norte de África.

Condiciones para vuelos peninsulares y alternativas terrestres

Las rutas peninsulares con transporte alternativo inferior a cinco horas tendrán un mínimo de entre el 18% y el 37%. En estas trayectorias se garantiza la reubicación del 40% de los pasajeros y los servicios mínimos se sitúan entre el 18% y el 37% de las operaciones programadas. El objetivo es reducir la presión aérea cuando existe una opción terrestre eficiente.

Para vuelos internacionales y rutas peninsulares con alternativa superior a cinco horas, los mínimos oscilan entre el 39% y el 64%. Los viajeros afectados por la huelga podrán cambiar sus billetes sin coste o solicitar el reembolso íntegro. En ambos casos, recibirán una compensación adicional no reembolsable del 50% del precio del billete, aplicable tanto en Iryo como en Ouigo.